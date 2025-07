Un monitor, due modalità di gioco: arriva Philips Evnia 27M2N3800A

Philips Monitors ha annunciato l’arrivo del Philips Evnia 27M2N3800A, un monitor da gaming di ultima generazione che promette di ridefinire l’esperienza di gioco. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia Dual Mode, questo dispositivo consente una transizione rapida tra la risoluzione 4K UHD a 160Hz e la modalità FHD a 320Hz, offrendo così massima fluidità e qualità visiva.

Questo monitor è una scelta ideale per i gamer in cerca di elevate prestazioni e immersione totale. La sua versatilità non solo permette di sfruttare al meglio ogni tipo di gioco, ma offre anche giochi ad alta velocità e immagini dettagliate e realistiche. È dotato di un pannello Fast IPS con tempo di risposta di 1ms e una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3, oltre a una certificazione VESA DisplayHDR 400. Il Evnia Precision Center offre personalizzazioni avanzate, mentre funzionalità come SmartImage Game, Smart Crosshair e Smart Sniper sono progettate per ottimizzare le sessioni di gioco.

Cesar Reyes Acosta, Lead Product Manager, Consumer Monitors di MMD, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare il Philips Evnia 27M2N3800A, un concentrato di funzionalità ad alte prestazioni progettate specificamente per la community gaming. La modalità Dual consente agli utenti di ottenere il massimo da ogni genere videoludico, godendo al contempo di una velocità mozzafiato e immagini realistiche.”

Progettato con cura per i gamer, il monitor assicura un gameplay fluido anche nei momenti più intensi, grazie alla frequenza di aggiornamento di 320Hz e a un tempo di risposta ultrarapido di 0,5 ms con Smart MBR. Per i gamer su console, supporta completamente HDMI 2.1, garantendo risoluzione UHD a 120Hz per un’esperienza avanzata su dispositivi come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Philips Evnia 27M2N3800A include tecnologie che migliorano l’esperienza di gioco, come la modalità SmartImage Game e Stark ShadowBoost, che rende le scene scure più dettagliate e nitide. Inoltre, la tecnologia MultiView consente di collegare e visualizzare due dispositivi contemporaneamente, come PC e notebook. Il monitor non è solo una potenza in termini di prestazioni, ma rispetta anche l’ambiente con una scocca realizzata per l’85% in plastica riciclata post-consumo.