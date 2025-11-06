Un “Silent Play” per raccontare l’anima del Tarvisiano

Il territorio del Tarvisiano si prepara a vivere un’esperienza unica di narrazione collettiva. Giovedì 21 novembre 2025, dalle 16:30 alle 18:30, presso l’Auditorium del Centro Culturale Julius Kugy di Tarvisio, si terrà il laboratorio partecipativo “Un Silent Play per il Tarvisiano”, un appuntamento pensato per dare voce alla memoria e all’identità della comunità locale attraverso un linguaggio innovativo e sensoriale.

L’iniziativa nasce all’interno del progetto interreg PLACES (Promoting Landscape, Accessibility and Culture for Experiential and Sustainable Tourism) e sarà condotta da Carlo Presotto e Paola Rossi de La Piccionaia Scs – Centro di Produzione Teatrale. Il laboratorio rappresenta l’avvio di un percorso artistico che porterà alla creazione di un “silent play”, un racconto multimediale e sonoro capace di restituire l’anima del territorio attraverso voci, suoni, ricordi e testimonianze dei suoi abitanti.

I cittadini e le comunità locali sono invitati a partecipare attivamente, portando con sé materiali che rappresentino la storia e la cultura del luogo: testi, fotografie, video, documenti o registrazioni audio. Tutti i contributi diventeranno parte di una narrazione corale dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Tarvisiano e delle sue frazioni, ponendo l’accento sulla memoria condivisa e sul coinvolgimento diretto della popolazione.

Il progetto PLACES promuove una nuova visione di turismo culturale, accessibile e sostenibile. L’obiettivo è diffondere la cultura dell’accessibilità tra gli operatori turistici, museali e culturali, migliorando l’inclusione, la digitalizzazione e il carattere esperienziale dell’offerta turistica. Quattro i siti pilota coinvolti: il Museo Naturalistico e Archeologico di Vicenza, il Forte di Fortezza in provincia di Bolzano, le Cave del Predil a Tarvisio e il Kärnten Museum di Klagenfurt. La collaborazione transfrontaliera tra Italia e Austria mira alla creazione di un modello condiviso di turismo culturale sostenibile e accessibile.

Nel quadro di queste attività, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo avvierà la redazione di un PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche) per il Museo della Tradizione Mineraria di Cave del Predil. Successivamente, è previsto un intervento multimediale per arricchire il percorso del Museo della Dogana e una mappatura dell’offerta turistica locale in un’ottica di accessibilità, da integrare in una sezione dedicata del portale di destinazione.

Il progetto coinvolge diversi partner: La Piccionaia S.C.S., Cooperativa Independent L. Onlus, Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Comune di Vicenza, Landesmuseum für Kärnten e Kärnten Werbung, con il supporto del Comune di Tarvisio e della Consigliera di Parità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Le iscrizioni all’evento sono aperte fino al 18 novembre 2025. Il laboratorio rappresenta un’occasione per riflettere insieme sulla memoria del territorio e costruire un progetto partecipato che unisca arte, cultura e identità locale, rendendo il Tarvisiano un esempio concreto di turismo culturale accessibile, sostenibile e condiviso.