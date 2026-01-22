Connect with us

Un trio leggendario di Alpine A110 protagonista al Salone Rétromobile 2026

Published

Tre modelli che raccontano l’essenza e la storia del marchio Alpine saranno i protagonisti dell’edizione 2026 del Salone Rétromobile di Parigi. Due A110 ricche di storia e la versione più esclusiva ed estrema mai realizzata, la A110R Ultime, si incontreranno simbolicamente per celebrare un’eredità lunga oltre cinquant’anni e per segnare la fine di un’epoca.

L’attuale Alpine A110, di seconda generazione, entra infatti nei suoi ultimi mesi di produzione, che terminerà nel giugno 2026. Un momento importante che rappresenta la chiusura di un ciclo e l’apertura di una nuova pagina per il marchio francese, punto di riferimento nel mondo delle sportive leggere e raffinate.

Tra i modelli in esposizione, la Alpine berlinette A110 1600 SX occupa un posto d’onore. Questo esemplare speciale e unico fu infatti l’ultima Alpine A110 di prima generazione prodotta nello stabilimento di Dieppe nel 1977. Simbolo del savoir-faire artigianale del marchio, la 1600 SX segna il passaggio tra il mito delle origini e l’evoluzione tecnologica che avrebbe caratterizzato i modelli successivi.

Accanto a lei sarà presentata anche la versione rally della Berlinette, un’autentica “auto da fabbrica” iscritta al Campionato mondiale di rally del 1975. La vettura, esposta nella celebre livrea del Tour de Corse 1975, incarna lo spirito competitivo e vincente che ha reso Alpine una leggenda delle corse. La sua presenza al Rétromobile rappresenta un omaggio al glorioso passato sportivo del marchio, capace di conquistare titoli e appassionati in tutto il mondo.

A completare questo prestigioso trio, la A110R Ultime, la più esclusiva ed estrema delle A110 mai create. Con la sua livrea La Bleue, questa versione celebra l’apice dell’attuale generazione, sintetizzando in un unico modello tutte le innovazioni tecniche, il design raffinato e la purezza di guida che hanno reso l’A110 moderna una delle coupé più ambite della sua categoria.

La presenza di questi tre modelli al Salone Rétromobile 2026 non è solo una rassegna storica, ma un momento simbolico che chiude un capitolo importante nella storia dell’automobile francese. Alpine riafferma così il proprio legame con la tradizione, mentre si prepara a scrivere nuove pagine di innovazione e sportività.

Dal passato glorioso delle Berlinette da competizione fino all’eccellenza contemporanea della A110R Ultime, il marchio di Dieppe continua a incarnare la passione per la leggerezza, la precisione e la performance autentica. Al Rétromobile 2026, le tre A110 non saranno solo l’omaggio a una storia iconica, ma anche un annuncio: quello dell’inizio di una nuova era per Alpine.

