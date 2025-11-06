Connect with us

Un Viaggio Dietro le Quinte della Comicità Italiana con “ZELIG REPUBLIC”

In occasione del 40° anniversario dello ZELIG, lo storico locale milanese che ha rivoluzionato la comicità italiana, è stato pubblicato un nuovo libro intitolato “ZELIG REPUBLIC: storia del cabaret più famoso d’Italia”, scritto dal cantautore e drammaturgo Giangilberto Monti. Edito dalla Compagnia Editoriale Aliberti, il volume offre una prospettiva unica sull’ascesa, il declino e la rinascita di questo cabaret iconico, arricchita da documenti inediti e testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il fenomeno Zelig.

La narrazione è impreziosita dalla prefazione del noto comico e attore Giobbe Covatta e dalle interviste curate dal giornalista Vito Vita. Per la prima volta, la storia completa del locale milanese, famoso anche per il suo successo televisivo, viene raccontata in un solo volume. Con aneddoti indimenticabili e foto storiche, il libro svela i retroscena artistici e societari del cabaret, sul cui palco sono passati celebri artisti come Antonio Albanese, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Elio e le Storie Tese, e molti altri.

Il libro è disponibile in tutte le librerie e negli store digitali, e il suo autore, Giangilberto Monti, lo presenterà attraverso una serie di eventi tra parole, musica e ironia. Le prossime presentazioni sono previste per il 15 novembre presso il Teatro del Navile di Bologna, il 23 novembre al Bonaventura Music Club di Buccinasco (Milano) e il 27 novembre al Circolo dei Lettori di Torino.

Gli eventi non saranno semplici presentazioni, ma spettacoli coinvolgenti che uniranno la musica dal vivo, le storie inedite e gli omaggi ai grandi classici del teatro-cabaret italiano. A Bologna, Giangilberto Monti sarà affiancato da noti artisti come Stefano Nosei e Paco d’Alcatraz, mentre la serata di Buccinasco vedrà anche un viaggio musicale nei “maudits” francesi e nei repertori di Dario Fo e Fabrizio De André. Il 27 novembre a Torino, l’incontro sarà condotto da Oliviero Ponte di Pino, con la partecipazione di Marco Carena e Vito Vita.

Giangilberto Monti è un chansonnier e scrittore, autore di numerosi testi teatrali e appassionato studioso della canzone francese e della storia del cabaret. Con una carriera che spazia dal 1978 a oggi, ha pubblicato una ventina di album e firmato canzoni per diversi interpreti, consolidandosi come una delle voci più importanti del panorama culturale italiano.

