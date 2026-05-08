Esce Untouchable dei So Beast: un album che rivoluziona il pop contemporaneo

Untouchable, il nuovo disco firmato So Beast per Trovarobato e La Tempesta, approda oggi sulle piattaforme e promette di segnare una svolta nella scena indipendente italiana. Fin dal primo ascolto si percepisce una rara libertà creativa: Untouchable è il disco pop se vivessimo nel sotto-sopra e se il sotto-sopra fosse un posto migliore. Sperimentazione e contaminazione guidano il progetto, che osa e destruttura le regole del genere senza risultare mai prevedibile né abusato.



I So Beast, nati dalla sinergia tra Katarina e Sly e conosciuti per la loro instancabile ricerca musicale, propongono qui un mosaico sonoro costruito attraverso improvvisazione, collage di suoni, field recordings, beat distorti e atmosfere di psichedelia analogica. La forma-canzone viene rivisitata con audacia, assemblando voci raccolte durante proteste transfemministe, messaggi dalla Tailandia, suoni di spiagge dalmate, rumori di automobili in viaggio nell'Europa centrale e frammenti di amicizie sparse ovunque.



Il risultato è un disco vivo, fluido, che rifiuta ogni categoria e sfida anche la voglia di spiegazione. Untouchable è un album che riesce a essere crudo e dolce, immediato e alieno, collettivo e intimissimo allo stesso tempo. L'ascoltatore si trova costantemente spiazzato da una musica che cambia registro a ogni traccia, togliendo ogni certezza e invitando alla scoperta.



Untouchable non rincorre le mode ma resta profondamente contemporaneo, come un abbraccio collettivo che muta e si evolve persino dopo l'ascolto. La band celebrerà il lancio del disco con un evento speciale al Baumhaus di Bologna e, a seguire, un live a Berlino. Il disco rappresenta il numero 084 del catalogo dell'etichetta, confermando l'identità di So Beast come pionieri della nuova scena alternative.



Un disco pieno di vita, questa è la sensazione dai nostri quartieri generali bolognesi e siamo curiosi di sapere cosa ne pensate, attendiamo il responso delle vostre orecchie musicali.