Utrecht sarà la prima città europea ad adottare un servizio di car sharing V2G

In un’innovativa svolta verso la sostenibilità urbana, Utrecht emergerà come la prima città europea ad adottare un sistema di car sharing V2G (vehicle-to-grid) completamente operativo. Questo sviluppo pionieristico avviene grazie a una collaborazione esclusiva tra il Renault Group, We Drive Solar, MyWheels e il Comune di Utrecht.

L’implementazione di questa tecnologia rappresenta una novità mondiale per la ricarica bidirezionale in corrente alternata. Questa soluzione permette lo stoccaggio di energia sostenibile destinata alla mobilità condivisa, progettata per stabilizzare la rete e offrire agli abitanti di Utrecht una soluzione di trasporto più sostenibile e accessibile. Questo sistema innovativo consente ai veicoli elettrici di restituire energia alla rete quando non in uso, potenziando così l’infrastruttura energetica cittadina.

Renault Group giocherà un ruolo fondamentale in questo progetto fornendo 500 veicoli elettrici dotati della tecnologia Mobilize V2G. Di questi, 50 Renault 5 E-Tech Electric sono già disponibili per l’utilizzo, mentre la flotta includerà presto i modelli Renault 4 E-Tech Electric, Renault Megane E-Tech Electric e Renault Scenic E-Tech Electric.

L’iniziativa rappresenta un passo cruciale non solo per l’integrazione della mobilità elettrica in contesti urbani, ma anche per il suo potenziale nell’espandere le infrastrutture di ricarica e ottimizzare l’uso dell’energia sostenibile. Renault Group, tuttavia, sottolinea l’importanza di un quadro normativo favorevole che consenta di sviluppare appieno il potenziale dei veicoli elettrici.

Con Utrecht ora all’avanguardia in Europa, il sistema di car sharing V2G potrebbe presto affermarsi come modello di riferimento per altre città europee in cerca di soluzioni di mobilità sostenibile.