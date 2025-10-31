Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Con l’arrivo della stagione fredda, Eirl Dolomites Retreat Sappada si prepara a riaccogliere i propri ospiti a partire dal 5 dicembre, aprendo così un nuovo capitolo dedicato alle vacanze invernali nel cuore delle Alpi Carniche e delle Dolomiti Pesarine. Il glamping, che unisce il comfort del soggiorno di lusso alla filosofia del turismo sostenibile, propone un’esperienza autentica a contatto con la natura, pensata per famiglie, coppie, gruppi di amici e viaggiatori solitari.

La proposta per l’inverno 2025-2026 mira a offrire un equilibrio tra benessere, silenzio e spirito d’avventura. Eirl Dolomites Retreat invita gli ospiti a immergersi in un paesaggio incontaminato dove il ritmo della natura scandisce le giornate. Il contesto, dominato dagli ontani – alberi simbolo che danno il nome al retreat – regala un’atmosfera sospesa, ideale per rigenerarsi dopo mesi frenetici.

Tra le esperienze più amate spiccano le ciaspolate lungo i sentieri innevati, un modo dolce e silenzioso per scoprire l’ambiente montano, respirarne i profumi e ascoltarne il silenzio. Per chi cerca un tocco di magia in più, ogni giovedì sera – escluso il periodo natalizio – viene organizzata una fiaccolata notturna che si conclude con un falò all’aperto davanti all’Alp Stube, accompagnato dal calore del fuoco e dal profumo del vin brulé. Un appuntamento che promette emozioni autentiche e ricordi indelebili sotto le stelle d’inverno.

Non manca lo spazio per chi desidera un approccio più dinamico. La novità della stagione è il nuovo collegamento con la Ski Area Zoncolan, raggiungibile in circa 40 minuti di navetta. Un’occasione per ampliare le possibilità di attività sportive, restando però nel comfort e nella filosofia del glamping. Inoltre, gli ospiti possono usufruire del servizio giornaliero verso il Comprensorio Sciistico di Sappada, che offre piste adatte a ogni livello di esperienza. I principianti possono contare su lezioni private con maestri qualificati, mentre gli sciatori più esperti trovano percorsi tecnici e scenari unici per affinare la loro tecnica.

A Sappada il fascino dello sci non si esaurisce sulle piste da discesa. Gli amanti dello sci di fondo possono cimentarsi negli anelli di Cima Sappada e dello Stadio del Fondo, luoghi simbolici per lo sport locale, da sempre patria di grandi campioni olimpionici del biathlon e dello sci nordico. Qui la tradizione sportiva si intreccia con la cultura e la storia della montagna, valorizzando un territorio che continua a formare talenti e a ispirare nuove generazioni di appassionati.

Per chi invece cerca emozioni forti, l’area offre pareti di ghiaccio ideali per l’arrampicata su ghiaccio, una disciplina sempre più praticata che trova a Sappada uno scenario d’eccezione. Caschi, ramponi e piccozze diventano così strumenti per esplorare una montagna più estrema ma allo stesso tempo affascinante, dove la sfida diventa un atto di connessione profonda con la natura.