Connect with us

Hi, what are you looking for?

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Published

Con l’arrivo della stagione fredda, Eirl Dolomites Retreat Sappada si prepara a riaccogliere i propri ospiti a partire dal 5 dicembre, aprendo così un nuovo capitolo dedicato alle vacanze invernali nel cuore delle Alpi Carniche e delle Dolomiti Pesarine. Il glamping, che unisce il comfort del soggiorno di lusso alla filosofia del turismo sostenibile, propone un’esperienza autentica a contatto con la natura, pensata per famiglie, coppie, gruppi di amici e viaggiatori solitari.

La proposta per l’inverno 2025-2026 mira a offrire un equilibrio tra benessere, silenzio e spirito d’avventura. Eirl Dolomites Retreat invita gli ospiti a immergersi in un paesaggio incontaminato dove il ritmo della natura scandisce le giornate. Il contesto, dominato dagli ontani – alberi simbolo che danno il nome al retreat – regala un’atmosfera sospesa, ideale per rigenerarsi dopo mesi frenetici.

Tra le esperienze più amate spiccano le ciaspolate lungo i sentieri innevati, un modo dolce e silenzioso per scoprire l’ambiente montano, respirarne i profumi e ascoltarne il silenzio. Per chi cerca un tocco di magia in più, ogni giovedì sera – escluso il periodo natalizio – viene organizzata una fiaccolata notturna che si conclude con un falò all’aperto davanti all’Alp Stube, accompagnato dal calore del fuoco e dal profumo del vin brulé. Un appuntamento che promette emozioni autentiche e ricordi indelebili sotto le stelle d’inverno.

Non manca lo spazio per chi desidera un approccio più dinamico. La novità della stagione è il nuovo collegamento con la Ski Area Zoncolan, raggiungibile in circa 40 minuti di navetta. Un’occasione per ampliare le possibilità di attività sportive, restando però nel comfort e nella filosofia del glamping. Inoltre, gli ospiti possono usufruire del servizio giornaliero verso il Comprensorio Sciistico di Sappada, che offre piste adatte a ogni livello di esperienza. I principianti possono contare su lezioni private con maestri qualificati, mentre gli sciatori più esperti trovano percorsi tecnici e scenari unici per affinare la loro tecnica.

A Sappada il fascino dello sci non si esaurisce sulle piste da discesa. Gli amanti dello sci di fondo possono cimentarsi negli anelli di Cima Sappada e dello Stadio del Fondo, luoghi simbolici per lo sport locale, da sempre patria di grandi campioni olimpionici del biathlon e dello sci nordico. Qui la tradizione sportiva si intreccia con la cultura e la storia della montagna, valorizzando un territorio che continua a formare talenti e a ispirare nuove generazioni di appassionati.

Per chi invece cerca emozioni forti, l’area offre pareti di ghiaccio ideali per l’arrampicata su ghiaccio, una disciplina sempre più praticata che trova a Sappada uno scenario d’eccezione. Caschi, ramponi e piccozze diventano così strumenti per esplorare una montagna più estrema ma allo stesso tempo affascinante, dove la sfida diventa un atto di connessione profonda con la natura.

 

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Spettacolo

Brunori Sas annuncia la tournée teatrale 2026 “TuttoBrunori, Canzoni e Monologhi”

Motori

Pirelli e McLaren insieme per la W1: pneumatici su misura con oltre il 50% di materiali sostenibili

Spettacolo

Bresh conquista Genova: sold out in 30 minuti e nuova data per “Mare Nostrum”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Motori

Triumph svela le nuove Tiger Alpine e Desert Special Edition: avventura senza confini

Spettacolo

“Sagre d’Italia”: il nuovo viaggio televisivo tra tradizioni, sapori e comunità

Motori

Nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini conquistano i dipendenti di Stellantis a Torino

Motori

Hyundai lancia la nuova TUCSON Dark Line: la prima campagna italiana creata con AI

Turismo

Vacanze invernali a Eirl Dolomites Retreat Sappada: attività outdoor per tutti

Spettacolo

Germi’n’Jazz porta a Milano il suono delle isole con gli Sketches of Islands

Spettacolo

Sky Cinema presenta in prima TV “UNA FIGLIA” di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi

Sport

Totti e Materazzi inaugurano “AperiTotti”, il nuovo format di Betsson.Sport

Spettacolo

BIRTHH: l’esordio in italiano con il singolo “Little Rat”, fuori il 14 novembre

Moda

North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

Motori

Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

Sport

Suzuki diventa partner ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Spettacolo

Novembre allo Spirit de Milan: una settimana di musica, teatro e tradizione

Motori

Green NCAP: i test rivelano i veri limiti e i vantaggi delle auto elettriche al freddo

Spettacolo

Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Turismo

Valle Aurina apre la stagione invernale tra sostenibilità e innovazione

Dal 5 dicembre, la pittoresca area vacanze della Valle Aurina in Alto Adige darà il benvenuto alla stagione invernale 2025/2026. Questa meravigliosa valle è...

6 giorni ago

Turismo

Cyprianerhof Dolomit Resort: benessere olistico tra le vette delle Dolomiti

Tra le maestose vette delle Dolomiti, il Cyprianerhof Dolomit Resort sta ridefinendo il concetto di benessere. Situato a Tires al Catinaccio, questo raffinato hotel...

31 Ottobre 2025

Turismo

Halloween 2025: 8 mete da brivido imperdibili in Italia ed Europa

Con l’arrivo di Halloween, cresce la voglia di viaggiare e scoprire mete spettrali e affascinanti in Italia e nel mondo. Secondo il report NowNext’25...

31 Ottobre 2025

Turismo

Castel Bricon, dimora di campagna: la rinascita di un antico casolare agricolo tra i Colli Berici

Castel Bricon è un sorprendente esempio di come bellezza e tradizione possano rinascere attraverso una visione moderna. Situata tra i vigneti dei Colli Berici,...

30 Ottobre 2025