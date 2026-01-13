Connect with us

Val Ridanna: l’inverno autentico dell’hotel Gassenhof 4*S tra neve, silenzio e benessere

Nel cuore della Val Ridanna, una delle valli più incontaminate dell’Alto Adige, l’hotel Gassenhof 4*S invita a scoprire un inverno che fonde movimento, quiete e piacere dei sensi. Circondato da boschi innevati e ampi paesaggi alpini, il Gassenhof, guidato dalla famiglia Volgger, propone un’esperienza dove la natura scandisce i ritmi e il tempo sembra rallentare.

L’inverno in Val Ridanna è un invito a muoversi con consapevolezza e a ritrovare sé stessi tra le montagne. Dal Gassenhof partono direttamente sentieri per passeggiate, escursioni con le ciaspole e percorsi di sci di fondo che attraversano il fondovalle. I tracciati, immersi nel silenzio della neve, permettono di vivere la montagna nella sua forma più autentica. Per chi ama lo sci alpino, l’hotel rappresenta una base perfetta per raggiungere i comprensori di Racines–Giovo e Monte Cavallo, due aree complementari: la prima con piste ampie e moderne, la seconda con panorami luminosi e una delle più lunghe piste da slittino illuminate d’Italia.

Oltre allo sport, la valle offre esperienze autentiche: discese in slitta, soste in rifugi caratteristici e camminate verso baite che custodiscono ancora il sapore della tradizione. A pochi chilometri, Vipiteno regala scorci storici e un’atmosfera accogliente anche nei mesi invernali. Tutto concorre a creare quella dimensione di tranquillità che fa della Val Ridanna una destinazione privilegiata per chi cerca equilibrio e naturalità.

Il benessere, al Gassenhof, si vive come prosecuzione naturale dell’esperienza all’aperto. Dopo una giornata sulla neve, l’ospite ritrova calma e calore negli spazi wellness dell’hotel: la Gassenloge Spa, intima e raccolta, è progettata per favorire il silenzio interiore, mentre il Gassenhofbadl accoglie con piscine, saune e zone relax in cui rigenerarsi completamente. Qui il concetto di benessere nasce dall’armonia tra movimento, calore e silenzio.

A rendere l’ospitalità ancor più speciale contribuisce il Gratznhäusl, un antico maso del XIV secolo ristrutturato e inserito nel paesaggio alpino, che offre un modo intimo e riservato di vivere la montagna. L’identità del Gassenhof si completa con la sua anima gastronomica: la Genusshaus Mount Becher, vera casa del gusto, propone degustazioni e creazioni artigianali che raccontano i sapori e le materie prime locali con autenticità e maestria.

Per chi desidera vivere pienamente questa esperienza, l’hotel propone le Settimane Bianche 7=6, valide fino al 1° febbraio. L’offerta include sette giorni di soggiorno al prezzo di sei, con pensione gourmet e la possibilità di alternare sci alpino, sci di fondo, passeggiate nella neve e momenti di relax in spa, a partire da 978 euro a persona.

In Val Ridanna, l’inverno al Gassenhof 4*S diventa un’arte lenta: un equilibrio tra attività, serenità e accoglienza autentica, dove la montagna detta il passo e il tempo assume un nuovo ritmo.

