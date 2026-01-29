Connect with us

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Published

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse, un’edizione limitata che amplia la Lunar Collection e porta su strada un’interpretazione ancora più sofisticata del mito Vespa. Dopo il Drago e il Serpente, la casa di Pontedera sceglie la simbologia del cavallo, emblema di tenacia, libertà, eleganza e dinamismo, per raccontare una nuova visione di stile e movimento.

La protagonista è Vespa 946 Horse, una versione esclusiva che fonde artigianalità italiana e ispirazione equestre in un progetto dal forte impatto estetico. Il modello si distingue per l’inedito color baio, una tonalità di marrone profondo che richiama il manto lucente del cavallo, capace di esaltare le superfici della scocca in acciaio. Le finiture giocano su contrasti opachi e lucidi, mentre i dettagli dorati emergono con discreta raffinatezza, come il monogramma V inserito in un ferro di cavallo sotto la sella, simbolo di protezione e fortuna.

L’eccellenza del design Vespa trova una nuova espressione nella cura dei materiali. La sella in pelle, ispirata al mondo dell’equitazione, è realizzata a mano da artigiani italiani e dialoga con le finiture in pelle pregiata sui manubri e sugli specchietti retrovisori. Il risultato è una Vespa che non è solo mezzo di trasporto, ma oggetto di culto per chi cerca esclusività, carattere e stile senza tempo.

Accanto allo scooter, Vespa introduce una selezione di accessori pensati per riflettere l’anima equestre della 946 Horse. La borsa posteriore, prodotta in Italia con la stessa pelle della sella, unisce funzionalità ed eleganza, mentre il parabrezza con supporti in alluminio ne rafforza il profilo premium. Completa l’insieme il casco jet, impreziosito dalla V dorata tridimensionale sul retro, elemento che consolida l’identità distintiva della collezione.

Con Vespa 946 Horse prende vita anche IN SELLA, terzo drop della collezione fashion AL VENTO, pensata per chi vive lo stile come espressione autentica della propria personalità. Questa capsule inaugura un nuovo capitolo creativo con il debutto dello stemma Royal, una grafica che unisce un cavallo e un bassotto speculari, rielaborazione contemporanea delle grafiche d’archivio Vespa. Il simbolo trova spazio sulla varsity jacket in lana, arricchita da ricami dorati che evocano regalità e heritage.

Il colore guida della collezione è il blu navy, scelto per la sua eleganza pulita e trasversale. La maglieria – tra maglioni, gilet e cardigan a trecce – interpreta il mondo della selleria attraverso il monogramma V e dettagli ispirati alle cuciture artigianali. Felpe e t-shirt adottano linee fluide e leggere, mentre la camicia in popeline introduce una nota ironica con una grafica che ritrae un uomo con casco Vespa e un cavallo intenti a gustare un espresso, sintesi perfetta tra spirito urbano e immaginario equestre.

Con la nuova Vespa 946 Horse, il brand rafforza il dialogo tra mobilità, moda e cultura del design, offrendo un’edizione limitata capace di raccontare libertà, prestigio e identità in chiave contemporanea. Una Vespa che non segue le tendenze, ma le anticipa, portando l’eleganza del cavallo direttamente sull’asfalto.

