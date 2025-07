Vespa compie 80 anni nel 2026: Roma si prepara alla più grande celebrazione della sua storia

Nel 2026 Vespa festeggerà 80 anni di storia, stile e libertà, e lo farà a Roma, dal 25 al 28 giugno, in quella che si annuncia come la più grande celebrazione nella storia di questo mito intramontabile. La capitale italiana, simbolo di bellezza e della dolce vita, si trasformerà per quattro giorni nella casa di decine di migliaia di appassionati Vespisti provenienti da tutto il mondo, pronti a rendere omaggio a un’icona che ha saputo reinventarsi nel tempo senza mai invecchiare.

Nata nel 1946, Vespa ha dato una nuova marcia al mondo intero, unendo intere generazioni di ragazze e ragazzi di culture lontane in un’unica passione. Ha attraversato decenni diventando protagonista di fenomeni di costume, musica e gioventù, accompagnando Paesi e continenti nella loro crescita economica e culturale, portando con sé valori di tecnologia, eleganza e gioia di vivere.

Roma, con la sua eternità e fascino senza tempo, è la cornice ideale per celebrare gli 80 anni di Vespa, non solo come raduno di appassionati, ma come evento che toccherà la memoria collettiva di tutti. Vespa non è solo uno scooter, ma un simbolo di libertà, di bellezza su due ruote, capace di evocare ricordi personali e familiari in chiunque abbia incrociato il suo rombo nei vicoli italiani o nelle strade del mondo.

Dal 25 al 28 giugno 2026 la città vivrà un lungo fine settimana di festa ed eventi per i vespisti e per chiunque desideri immergersi in una celebrazione che promette di andare ben oltre la passione per le due ruote, coinvolgendo cittadini e turisti in una manifestazione che abbraccerà le vie e le piazze di Roma. Il programma ufficiale verrà svelato nell’autunno 2025, ma le premesse sono quelle di un raduno globale che saprà coniugare stile, cultura, musica ed eventi, come solo Vespa è in grado di fare.

Dal 1946 ad oggi, Vespa continua a essere un marchio globale amato in ogni angolo del pianeta, portatrice dei valori italiani di design, innovazione e stile che l’hanno resa un’icona indiscussa della mobilità e della cultura pop. Roma 2026 sarà l’occasione per raccontare ancora una volta al mondo una storia iniziata 80 anni fa e mai interrotta, proiettata verso un futuro che Vespa continua a percorrere con lo stesso spirito di libertà che la caratterizza.