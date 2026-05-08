Vins svela il suo lato vulnerabile con il nuovo singolo bby che male c'è

Vins, il giovane rapper di Fasano classe 2001, torna sulle scene con il nuovo singolo bby che male c'è, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano mette in luce un lato più intimo e vulnerabile dell'artista, dirigente una narrazione che parte dai piccoli gesti e dalle routine condivise all'interno di una relazione, spesso trascurate ma fondamentali.



Ho scritto questo pezzo immaginandomi mentre faccio una serenata sotto casa della mia ragazza, magari dopo una litigata o un momento difficile. Nella canzone racconto una serie di situazioni e hobby che condividiamo, che spesso, non volendo, diamo per scontati. Credo che esternare i propri sentimenti faccia bene a tutti: alla fine che male c'è nel fare complimenti e volersi bene? racconta Vins.



Sulla base di una produzione chill e rilassata, Vins sceglie un approccio diretto e ironico, caratteristico del suo stile, lasciando però emergere una componente emotiva che si esprime soprattutto nella necessità di vivere il sentimento senza definizioni rigide. Il singolo appare come un invito a riconoscere la profondità dei piccoli momenti condivisi, costruendo una narrazione che esalta la normalità come autentico linguaggio delle relazioni.



La storia raccontata in bby che male c'è si sviluppa nella quotidianità, tra gesti semplici e attimi apparentemente ordinari che, messi insieme, costruiscono il tessuto emotivo della coppia. Vins prosegue così il suo personale percorso artistico, capace di portare in musica le sfumature dell'esperienza sentimentale senza esagerare o omettere le fragilità.



Divenuto noto per il tormentone virale NON TI SEI MAI DIVERTITA COSÌ, celebre tra i giovani nell'estate 2023 anche grazie al successo su TikTok, Vins ha consolidato la sua presenza nella scena collaborando con artisti del calibro di MACE, Fulminacci e Fabri Fibra nella traccia MAI PIÙ, e partecipando alla campagna globale Shazam Predictions 2024 come unico artista italiano selezionato.



Negli ultimi mesi, il rapper pugliese ha pubblicato diversi freestyle e singoli, anticipando l'uscita del suo nuovo EP MAISON BOY. Tra questi spiccano ANCORA, ALTOMARE, WHISKY, bella musica x belle ragazze, IL CHIACCHIERONE, MILANO TT OK, ocean drive con Tormento e Jasley ed ennyp. Con bby che male c'è, Vins si conferma una delle voci emergenti più interessanti del panorama rap italiano, capace di combinare leggerezza, ironia e introspezione.