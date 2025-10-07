Vittori debutta a Miami con una hypercar ibrida firmata Pininfarina

Il mondo dell’automotive accoglie una nuova protagonista: Vittori, una casa automobilistica con radici tra Italia e Stati Uniti, che ha scelto la vibrante cornice di Miami per presentare la sua prima hypercar ibrida in edizione limitata. Frutto di una collaborazione con Pininfarina, simbolo del design automobilistico italiano, il progetto Vittori rappresenta una fusione di artigianalità, innovazione e performance estreme.

Fondata dal visionario Carlos Cruz, imprenditore con una lunga esperienza nella finanza, nella tecnologia e nell’intelligenza artificiale, Vittori nasce dal desiderio di ridefinire il concetto di hypercar. «Non volevamo costruire un’altra supercar – spiega Cruz – ma un’auto capace di dare la sensazione del volo, della scultura e della potenza nelle proprie mani. Un’esperienza dove prestazioni, bellezza e libertà convivono senza compromessi».

Il debutto a Miami ha segnato la presentazione del concept funzionante, primo passo verso la produzione della versione di serie. Al centro del progetto si trova un design che unisce eredità e innovazione, esaltando il Made in Italy e l’attenzione all’artigianalità. Per trasformare questa visione in realtà, Vittori ha scelto Pininfarina come partner creativo e tecnico, confermando l’impegno nel creare un’opera d’arte su ruote.

«Collaborare con Vittori a una nuova visione per il mercato delle hypercar incarna una delle caratteristiche peculiari di Pininfarina» afferma Giuseppe Bonollo, SVP Mobility di Pininfarina. «Da decenni uniamo tradizione e innovazione, trasformando esercizi di puro design in realtà industriali. Sostenere Vittori significa credere in una nuova generazione di eccellenza automobilistica».

La Vittori Hypercar, prodotta in soli 50 esemplari, sarà dotata di un gruppo propulsore ibrido sviluppato da Italtecnica e di aerodinamica avanzata ottimizzata grazie a tecniche di manifattura additiva. Le sue linee esterne, scolpite dal vento, si distinguono per superfici fluide e continue, in cui prese d’aria e scarichi si fondono armoniosamente per gestire i flussi di raffreddamento. L’alettone posteriore attivo consente di adattare deportanza e resistenza in base al percorso, offrendo un controllo dinamico senza precedenti.

Anche gli interni riflettono la filosofia del marchio: ritorno al piacere del controllo meccanico. In un’epoca dominata da display digitali, Vittori propone una cabina essenziale, dove interruttori fisici e comandi analogici restituiscono al guidatore il brivido autentico del coinvolgimento diretto.

Con sede principale negli Stati Uniti e produzione in Italia, Vittori si presenta come un nuovo ponte tra arte senza tempo e tecnologia d’avanguardia. Il debutto della hypercar non è solo un evento automobilistico, ma l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del lusso su quattro ruote: una dichiarazione di stile, potenza e visione.

Ulteriori dettagli tecnici e commerciali saranno rivelati nei prossimi mesi, ma una cosa è già chiara: Vittori è pronta a ridefinire il futuro delle hypercar, fondendo la passione italiana con l’innovazione americana in una formula di pura emozione.