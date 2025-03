Vmoto e Pininfarina: una collaborazione vincente per la mobilità del futuro

In occasione del 95° anniversario di Pininfarina, Vmoto, leader mondiale nel settore della mobilità elettrica, ha partecipato a un evento esclusivo celebrando la lunga e proficua collaborazione tra le due aziende. La cerimonia si è svolta nella storica sede di Pininfarina a Cambiano e ha visto la partecipazione del management dell’azienda torinese e di altri partner strategici.

Durante l’incontro, sono stati presentati progetti innovativi e di successo, tra cui il maxi-scooter APD, frutto della sinergia tra le due realtà. Graziano Milone, President | Strategy & Business Developments e Global CMO di Vmoto International, ha raccontato l’esperienza della collaborazione con Pininfarina, sottolineando gli aspetti chiave che hanno reso il progetto APD un’eccellenza nel settore.

Uno degli elementi distintivi di questa collaborazione è stato l’utilizzo della galleria del vento di Pininfarina, fondamentale per il perfezionamento delle prestazioni aerodinamiche dello scooter Vmoto. Questo ha permesso di dimostrare come l’incontro tra design, tecnologia e mobilità sostenibile possa generare soluzioni uniche e all’avanguardia.

L’evento ha visto anche la presentazione di altre case history di successo, nate dalla collaborazione tra Pininfarina e i suoi partner, ribadendo il costante impegno verso soluzioni sostenibili e innovative. Dopo il dibattito, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di visitare la prestigiosa galleria del vento, simbolo di innovazione, dove hanno potuto conoscere da vicino i processi e le tecnologie all’avanguardia impiegate per ottimizzare le prestazioni dei veicoli sviluppati con Pininfarina.

Questo evento ha assunto un’importanza particolare non solo per commemorare i 95 anni di storia di Pininfarina e celebrare le straordinarie performance della galleria del vento, ma anche per enfatizzare uno degli obiettivi primari di Vmoto: facilitare la transizione dai veicoli termici a quelli elettrici, rendendola più semplice e veloce.

“Con Pininfarina abbiamo creato un prodotto che unisce stile, innovazione e alte prestazioni, dimostrando che l’elettrico può davvero essere la scelta migliore“, ha dichiarato Graziano Milone.

La collaborazione tra Vmoto e Pininfarina conferma la volontà dell’azienda di imporsi come riferimento nella mobilità elettrica, contribuendo a consacrare definitivamente il veicolo elettrico come una valida e matura alternativa ai mezzi tradizionali. “Ringraziamo Pininfarina, non solo come il più grande e iconico centro stile al mondo, ma anche come l’unico capace di coniugare tutte queste caratteristiche nella progettazione di un veicolo a due o quattro ruote“, ha aggiunto Milone.