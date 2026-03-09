Volkswagen accelera sull’elettrico: consegnati quattro milioni di veicoli BEV nel mondo

Il Gruppo Volkswagen raggiunge un nuovo e importante traguardo nel percorso verso la mobilità sostenibile. Con la consegna di quattro milioni di veicoli completamente elettrici (BEV) a livello globale, il colosso automobilistico tedesco rafforza la propria strategia di elettrificazione e consolida il ruolo di protagonista nella transizione energetica del settore automotive.

Nel 2025 il Gruppo Volkswagen si è affermato tra i cinque maggiori produttori di auto elettriche al mondo, conquistando anche la leadership del mercato europeo con una quota di circa il 27%. Un risultato che conferma la solidità della strategia industriale del gruppo e l’ampia risposta del mercato alla sua gamma di modelli elettrici.

Il percorso verso l’elettrico del gruppo è iniziato oltre un decennio fa. Il primo modello completamente elettrico prodotto in serie, Volkswagen e-up!, è stato lanciato nel 2013, seguito nel 2014 dalla Volkswagen e-Golf. La vera accelerazione è arrivata però dal 2019 con l’introduzione della piattaforma modulare MEB (Modular Electric Drive Matrix), progettata specificamente per i veicoli elettrici. Da allora, la crescita è stata costante: circa tre milioni di veicoli consegnati oggi sono basati proprio sulla piattaforma MEB, diventata la principale architettura elettrica del Gruppo.

Negli ultimi due anni, il Gruppo Volkswagen ha rinnovato profondamente il proprio portafoglio prodotti, lanciando circa 60 nuovi modelli, di cui un terzo completamente elettrici. Oggi i brand del gruppo mettono a disposizione dei clienti oltre 30 auto elettriche, coprendo un’ampia fascia di mercato che va dalle compatte urbane ai SUV premium e di lusso. A completare l’offerta si aggiungono anche camion e autobus elettrici prodotti dai marchi del gruppo TRATON, tra cui Scania, MAN, International e Volkswagen Truck & Bus, rendendo l’offerta BEV una delle più complete dell’intero settore automobilistico.

L’offensiva elettrica non si ferma qui. Nel corso del 2026 il Gruppo Volkswagen prevede il lancio di oltre 20 nuovi modelli, circa la metà dei quali completamente elettrici. Tra questi spiccano alcune novità dedicate esclusivamente al mercato cinese e la nuova Electric Urban Car Family, una famiglia di quattro modelli elettrici entry-level destinati al mercato europeo.

La crescita della mobilità elettrica passa anche attraverso una rete produttiva globale sempre più ampia. Oggi il Gruppo Volkswagen produce veicoli elettrici in Europa, Cina, Stati Uniti e Brasile, con oltre 20 siti produttivi dedicati ai BEV. L’Europa resta il cuore della produzione, con circa il 77% dei quattro milioni di veicoli elettrici costruiti nel mercato interno europeo. Tra gli stabilimenti coinvolti figurano Emden, Zwickau, Hannover, Bratislava, Mladá Boleslav, Ingolstadt, Neckarsulm, Lipsia, Zuffenhausen, Monaco e Södertälje. A questi si aggiungeranno presto anche Pamplona e Martorell, destinati alla produzione dei modelli della Electric Urban Car Family.

Sono inoltre in corso i preparativi per avviare la produzione di veicoli elettrici anche nello stabilimento principale di Wolfsburg, così come nella sede Bentley di Crewe, nel Regno Unito.

La Cina rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia globale del gruppo. Circa un veicolo elettrico su cinque del Gruppo Volkswagen è stato costruito nel mercato cinese, il più grande al mondo per questo tipo di vetture. Qui operano quattro stabilimenti dedicati: Anting, Foshan, Hefei e Changchun. Negli Stati Uniti, invece, circa il 3% dei BEV è stato prodotto negli stabilimenti di Chattanooga e Tulsa, mentre in Brasile è recentemente partita la produzione di veicoli commerciali elettrici nello stabilimento di San Paolo.

Dal punto di vista delle consegne, Europa, Cina e Stati Uniti rappresentano insieme circa il 95% del mercato per i BEV del Gruppo Volkswagen. L’Europa guida nettamente con il 68% delle consegne, seguita dalla Cina con il 20% e dagli Stati Uniti con circa l’8%. Tutti gli altri mercati globali rappresentano complessivamente il restante 5%.

Analizzando la distribuzione per marchio, emerge come i segmenti di volume siano i veri protagonisti della mobilità elettrica del gruppo. Il Brand Group Core, che comprende i marchi orientati ai grandi volumi, rappresenta circa il 72% dei veicoli elettrici consegnati. Oltre due milioni di unità provengono dal marchio Volkswagen, seguito da Škoda con circa 480.000 veicoli, SEAT/CUPRA con 230.000 unità e Volkswagen Veicoli Commerciali con circa 140.000.

Il Brand Group Progressive, che include Audi, contribuisce invece con circa il 22% delle consegne, pari a 870.000 modelli elettrici nel segmento premium. Il Brand Group Sport Luxury, guidato da Porsche, rappresenta circa il 6% del totale, con 250.000 veicoli elettrici consegnati ai clienti. Infine, il Brand Group Trucks pesa per circa lo 0,3% delle consegne, corrispondenti a 11.000 veicoli elettrici.

Dal punto di vista delle preferenze dei clienti, il segmento delle auto compatte domina il mercato dei BEV, rappresentando circa il 70% delle consegne. In questa categoria rientrano modelli di grande successo come Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Škoda Enyaq, CUPRA Born e Audi Q4 e-tron.

Per quanto riguarda invece la tipologia di carrozzeria, sono i SUV e i crossover elettrici a conquistare il pubblico: oltre la metà di tutti i veicoli elettrici consegnati dal Gruppo Volkswagen appartiene a questa categoria, confermando una tendenza ormai consolidata nel mercato automobilistico globale.