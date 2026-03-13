Volkswagen accelera sull’elettrico e sull’ecosistema digitale dei suoi modelli ID

Con l’arrivo della nuova Volkswagen ID.3 Neo, erede della compatta elettrica che ha segnato il debutto della famiglia ID., il costruttore tedesco inaugura una nuova fase evolutiva fatta di software più avanzato, maggiore autonomia e funzioni pensate per rendere l’auto sempre più integrata nella vita quotidiana.

L’annuncio arriva direttamente da Volkswagen, che ha confermato il debutto mondiale della nuova ID.3 Neo a metà aprile. Non si tratta di un semplice restyling o aggiornamento: il modello rappresenta un’evoluzione tecnologica della compatta elettrica, con un pacchetto software completamente rinnovato e nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di guida e la connettività a bordo.

La nuova Volkswagen ID.3 Neo porta con sé un importante salto tecnologico. Tra le novità principali spicca il Travel Assist evoluto, ora capace di riconoscere i semafori e di supportare il conducente in maniera ancora più avanzata nella guida assistita.

Un’altra funzione destinata a cambiare il modo di guidare in città è la guida One Pedal, che permette al veicolo di recuperare energia fino all’arresto completo semplicemente modulando il pedale dell’acceleratore. Una soluzione sempre più diffusa sulle auto elettriche, capace di rendere la guida più fluida e allo stesso tempo migliorare l’efficienza energetica.

Questa nuova generazione di software non riguarda soltanto la compatta elettrica. Anche i modelli della gamma superiore, come Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5 e Volkswagen ID.7, possono già essere ordinati con il nuovo sistema operativo e con l’inedito infotainment Innovision.

Uno degli elementi più interessanti della nuova piattaforma digitale è l’integrazione di un app store direttamente nel sistema di infotainment. Il concetto è chiaro: trasformare l’auto in una piattaforma digitale aggiornabile nel tempo, proprio come accade con gli smartphone.

Gli utenti potranno scaricare applicazioni dedicate a streaming audio e video, parcheggi, ricarica e persino gaming, ampliando le funzionalità del veicolo in modo flessibile e personalizzato.

Parallelamente arriva anche la chiave digitale, che permette di accedere all’auto e avviarla tramite smartphone o smartwatch, con una comunicazione wireless simile a quella utilizzata nei pagamenti contactless. Una soluzione che affianca la chiave tradizionale e rende l’utilizzo del veicolo ancora più immediato.

Tra le modifiche introdotte dalla nuova generazione di modelli ID. c’è anche un cambiamento nell’interfaccia di controllo. Volkswagen riporta infatti i pulsanti fisici sul volante, una scelta pensata per migliorare l’intuitività dei comandi e rispondere alle richieste di molti clienti che preferiscono controlli più immediati rispetto alle superfici touch.

Un’altra innovazione importante riguarda la funzione Vehicle-to-Load, che consente di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria dell’auto.

Grazie a una presa da 230 volt e a una potenza fino a 3,6 kW, i modelli ID. possono fornire energia a piccoli elettrodomestici, biciclette elettriche o attrezzature da campeggio. In pratica l’auto diventa una vera power bank su quattro ruote, utile nelle attività outdoor o in situazioni di emergenza.

Le novità non riguardano solo il software. Anche la parte tecnica evolve con l’introduzione del nuovo sistema di trazione APP 350, capace di erogare 140 kW (190 CV) e di migliorare l’efficienza rispetto al precedente motore APP 310.

Questo aggiornamento consente, ad esempio, di aumentare l’autonomia della ID.4 fino a 40 chilometri nel ciclo WLTP, soprattutto nelle versioni equipaggiate con la nuova batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 58 kWh netti, progettata per garantire maggiore robustezza e durata nel tempo.