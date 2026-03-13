Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Volkswagen accelera sull’elettrico e sull’ecosistema digitale dei suoi modelli ID

Published

Con l’arrivo della nuova Volkswagen ID.3 Neo, erede della compatta elettrica che ha segnato il debutto della famiglia ID., il costruttore tedesco inaugura una nuova fase evolutiva fatta di software più avanzato, maggiore autonomia e funzioni pensate per rendere l’auto sempre più integrata nella vita quotidiana.

L’annuncio arriva direttamente da Volkswagen, che ha confermato il debutto mondiale della nuova ID.3 Neo a metà aprile. Non si tratta di un semplice restyling o aggiornamento: il modello rappresenta un’evoluzione tecnologica della compatta elettrica, con un pacchetto software completamente rinnovato e nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di guida e la connettività a bordo.

La nuova Volkswagen ID.3 Neo porta con sé un importante salto tecnologico. Tra le novità principali spicca il Travel Assist evoluto, ora capace di riconoscere i semafori e di supportare il conducente in maniera ancora più avanzata nella guida assistita.

Un’altra funzione destinata a cambiare il modo di guidare in città è la guida One Pedal, che permette al veicolo di recuperare energia fino all’arresto completo semplicemente modulando il pedale dell’acceleratore. Una soluzione sempre più diffusa sulle auto elettriche, capace di rendere la guida più fluida e allo stesso tempo migliorare l’efficienza energetica.

Questa nuova generazione di software non riguarda soltanto la compatta elettrica. Anche i modelli della gamma superiore, come Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5 e Volkswagen ID.7, possono già essere ordinati con il nuovo sistema operativo e con l’inedito infotainment Innovision.

Uno degli elementi più interessanti della nuova piattaforma digitale è l’integrazione di un app store direttamente nel sistema di infotainment. Il concetto è chiaro: trasformare l’auto in una piattaforma digitale aggiornabile nel tempo, proprio come accade con gli smartphone.

Gli utenti potranno scaricare applicazioni dedicate a streaming audio e video, parcheggi, ricarica e persino gaming, ampliando le funzionalità del veicolo in modo flessibile e personalizzato.

Parallelamente arriva anche la chiave digitale, che permette di accedere all’auto e avviarla tramite smartphone o smartwatch, con una comunicazione wireless simile a quella utilizzata nei pagamenti contactless. Una soluzione che affianca la chiave tradizionale e rende l’utilizzo del veicolo ancora più immediato.

Tra le modifiche introdotte dalla nuova generazione di modelli ID. c’è anche un cambiamento nell’interfaccia di controllo. Volkswagen riporta infatti i pulsanti fisici sul volante, una scelta pensata per migliorare l’intuitività dei comandi e rispondere alle richieste di molti clienti che preferiscono controlli più immediati rispetto alle superfici touch.

Un’altra innovazione importante riguarda la funzione Vehicle-to-Load, che consente di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria dell’auto.

Grazie a una presa da 230 volt e a una potenza fino a 3,6 kW, i modelli ID. possono fornire energia a piccoli elettrodomestici, biciclette elettriche o attrezzature da campeggio. In pratica l’auto diventa una vera power bank su quattro ruote, utile nelle attività outdoor o in situazioni di emergenza.

Le novità non riguardano solo il software. Anche la parte tecnica evolve con l’introduzione del nuovo sistema di trazione APP 350, capace di erogare 140 kW (190 CV) e di migliorare l’efficienza rispetto al precedente motore APP 310.

Questo aggiornamento consente, ad esempio, di aumentare l’autonomia della ID.4 fino a 40 chilometri nel ciclo WLTP, soprattutto nelle versioni equipaggiate con la nuova batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 58 kWh netti, progettata per garantire maggiore robustezza e durata nel tempo.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Tecnologia

Tinder lancia “Tinder Sparks 2026”: la nuova era del dating digitale

Spettacolo

Laura Pausini pubblica “Yo Canto 2” e annuncia il tour mondiale 2026/2027

Motori

Mercedes-Benz Vans Italia al fianco del Vaticano per una mobilità sostenibile

Giochi

Vertigo Games annuncia il ritorno di The 7th Guest: il classico dell’enigma rinasce in un remake moderno

Motori

Volkswagen accelera sull’elettrico e sull’ecosistema digitale dei suoi modelli ID

Spettacolo

RCF Arena si accende nel 2026: nasce Hellwatt Festival, il nuovo colosso dei live europei

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando è ora disponibile

Sport

Suzuki Bike Day #06: al via le iscrizioni per una giornata di sport, sostenibilità e solidarietà

Motori

Nuovo Yamaha Tricity 300 2026: la rivoluzione urbana a tre ruote con airbag integrato

Motori

Leapmotor aggiorna la B10: arriva la guida One-Pedal e una connettività più evoluta

Giochi

Little Nightmares VR: Altered Echoes porta l’incubo nella realtà virtuale dal 24 aprile 2026

Test

MINI Aceman SE: la nostra prova su strada

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Tecnologia

Samsung House apre le porte agli studenti dello IED per il “Creative Futures Day”

Tecnologia

Huawei trionfa al MWC 2026 con Watch GT Runner 2 e FreeBuds Pro 5

Moda

Tezenis rilancia la linea Superior Softness: il comfort diventa protagonista del guardaroba quotidiano

Moda

Prénatal Spring Summer 2026: la nuova collezione bambini celebra una primavera di colore, comfort e fantasia

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo il 28 giugno

Motori

Nissan, Wayve e Uber annunciano una collaborazione per lo sviluppo di Robotaxi

Tecnologia

La serie Samsung Galaxy S26 e la serie Galaxy Buds4 ora disponibili in tutto il mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Mercedes-Benz Vans Italia al fianco del Vaticano per una mobilità sostenibile

Lo Stato della Città del Vaticano compie un nuovo passo nel proprio percorso verso la sostenibilità ambientale, introducendo nella propria flotta veicoli a zero...

1 ora ago

Sport

Suzuki Bike Day #06: al via le iscrizioni per una giornata di sport, sostenibilità e solidarietà

Si sono aperte ieri le iscrizioni per la sesta edizione del Suzuki Bike Day, l’appuntamento annuale dedicato a tutti gli amanti della bici, dello...

2 ore ago

Motori

Nuovo Yamaha Tricity 300 2026: la rivoluzione urbana a tre ruote con airbag integrato

Yamaha amplia la propria gamma di commuter urbani presentando il nuovo Tricity 300 modello 2026, un veicolo che rappresenta un passo in avanti nella...

2 ore ago

Motori

Leapmotor aggiorna la B10: arriva la guida One-Pedal e una connettività più evoluta

Leapmotor ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento software Over‑The‑Air (OTA) per la sua berlina B10, un intervento che segna un passo avanti...

2 ore ago