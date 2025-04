Volkswagen all’assalto di Shanghai 2025 con una pioggia di novità “In Cina, per la Cina”

Il Gruppo Volkswagen si prepara a un’importante offensiva nel mercato cinese in occasione di Auto Shanghai 2025, con una strategia fortemente orientata al territorio: “In Cina, per la Cina”. La manifestazione si preannuncia come una vetrina per ben sette anteprime mondiali, tra cui spiccano i veicoli ICV (Intelligent and fully Connected Vehicles) di nuova generazione.

Guida autonoma e intelligenza artificiale: la ricetta Volkswagen per il futuro

Il Gruppo Volkswagen punta a ridefinire gli standard della guida autonoma in Cina. Grazie a un sistema di guida altamente automatizzata, potenziato dall’intelligenza artificiale e sviluppato specificamente per il contesto cinese, l’obiettivo è offrire un’esperienza di guida predittiva, sicura e confortevole in ogni situazione di traffico.

Un cambio di passo strategico per conquistare il mercato cinese

Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen, sottolinea l’importanza strategica del mercato cinese per il Gruppo. “Due anni fa abbiamo riallineato la nostra strategia e abbiamo fatto progressi più rapidamente di quanto inizialmente previsto”, afferma Blume, evidenziando come i prodotti siano stati sviluppati per rispondere in modo specifico alle esigenze dei clienti cinesi, con un design distintivo e tecnologie all’avanguardia. L’ambizione del Gruppo è chiara: diventare il driver tecnologico dell’industria automobilistica globale entro il 2035.

Ralf Brandstätter, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la Cina, pone l’accento sulla concretezza della strategia “In Cina, per la Cina”. I primi modelli dei nuovi brand AUDI e Volkswagen, interamente sviluppati in Cina per il mercato locale, rappresentano una testimonianza tangibile di questo impegno. Volkswagen Group China si prepara a lanciare la più imponente offensiva ICV della sua storia, con l’introduzione di circa 20 nuovi modelli 100% elettrici ed elettrificati entro il 2027. L’obiettivo è chiaro: assumere un ruolo di primo piano nell’era dei veicoli intelligenti e connessi in Cina.

Le anteprime di Auto Shanghai 2025: un’esplosione di novità

La Volkswagen Group Night, in programma il 22 aprile, sarà il palcoscenico per la presentazione della nuova generazione di veicoli ICV. Tra le anteprime più attese:

Il nuovo brand AUDI svelerà un veicolo 100% elettrico basato sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) , con prestazioni, tecnologia, autonomia e velocità di ricarica all’avanguardia.

Sempre AUDI presenterà in anteprima mondiale il primo modello di serie sviluppato interamente in Cina, con un design avanguardistico e tecnologie specifiche per il mercato locale.

Volkswagen stupirà con tre concept ICV di nuova generazione, caratterizzati da un nuovo linguaggio di design e tecnologie innovative.

Oltre alle anteprime mondiali, il Gruppo Volkswagen presenterà a Shanghai 2025 una gamma completa di oltre 50 modelli, coprendo tutti i principali segmenti di mercato. Spazio anche per le novità di Ducati, con l’anteprima cinese della Multistrada V4 S, e di Porsche, con il ritorno della 911 GT3 e altri nuovi modelli.

La Cina al centro della strategia di crescita del Gruppo Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen ha scelto di accelerare la propria trasformazione in Cina, adattandosi alle peculiarità del mercato locale. La strategia “In Cina, per la Cina” si traduce in un rafforzamento delle capacità di sviluppo locale nei settori della mobilità elettrica, della digitalizzazione e della guida intelligente, oltre a una maggiore rapidità nei processi decisionali e di sviluppo. Un elevato grado di localizzazione e una forte attenzione al cliente sono considerati fattori chiave per il successo nel mercato cinese.