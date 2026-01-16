Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Il Gruppo Volkswagen annuncia una nuova iniziativa paneuropea volta a potenziare la sicurezza stradale attraverso l’analisi dei dati raccolti dai propri veicoli. Dopo i risultati positivi ottenuti in Germania, il progetto verrà ampliato a circa quaranta Paesi europei, tra cui l’Italia, a partire da gennaio 2026.

L’obiettivo è ambizioso: ottimizzare ulteriormente i sistemi di assistenza alla guida e le funzioni di guida autonoma, facendo leva su dati reali provenienti dal traffico quotidiano. Il Gruppo intende così accrescere il comfort dei conducenti e la sicurezza complessiva sulle strade europee, riducendo il rischio di incidenti attraverso l’uso intelligente e responsabile delle informazioni provenienti dai sensori e dalle immagini dei veicoli.

Il programma prevede che i brand del Gruppo – Volkswagen, CUPRA, Škoda, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi e Porsche – aderiscano progressivamente all’iniziativa. L’esordio avverrà con il marchio Volkswagen, che darà il via al progetto all’inizio del 2026, seguito dalle altre case automobilistiche del gruppo nel corso dell’anno.

Un punto centrale dell’iniziativa è la tutela della privacy degli automobilisti. Il Gruppo sottolinea che ogni utilizzo dei dati sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla protezione dei dati personali. Il consenso del cliente rappresenta un prerequisito indispensabile: solo i proprietari che acconsentiranno espressamente alla condivisione dei dati potranno contribuire al sistema e beneficiare degli aggiornamenti del software installato sui propri veicoli.

Con questa iniziativa, il Gruppo Volkswagen conferma la propria determinazione nel contribuire a un futuro di mobilità più sicuro, intelligente e sostenibile, perseguendo un approccio che integra tecnologia, responsabilità e innovazione al servizio di tutti gli utenti della strada.