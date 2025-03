Volkswagen celebra un’anteprima mondiale GTI con i fan alla 24 Ore del Nürburgring

Volkswagen si prepara a regalare un’esperienza unica ai fan del motorsport con un’anteprima mondiale esclusiva alla 24 Ore del Nürburgring 2025. L’iconico evento tedesco, che si terrà dal 19 al 22 giugno, vedrà la presentazione di un nuovo modello speciale GTI, pensato per celebrare l’eredità sportiva della casa di Wolfsburg.

La Golf GTI, una delle compatte sportive più amate al mondo, si avvicina al traguardo dei 50 anni. Per omaggiare questa pietra miliare, Volkswagen ha scelto il leggendario Nordschleife come palcoscenico ideale per svelare questa nuova edizione speciale. Il modello sarà mostrato in anteprima mondiale sia ai media che agli spettatori presenti alla manifestazione.

Oltre alla grande rivelazione, Volkswagen presenterà al pubblico anche i modelli ad alte prestazioni della gamma Volkswagen R, tra cui la Golf R, la Golf R Variant (non disponibile in Italia) e la Golf R Black Edition. Queste vetture sono le più veloci mai prodotte dal marchio e vantano una modalità di guida sviluppata appositamente per affrontare le curve e i rettilinei impegnativi del Nürburgring.

L’evento non sarà solo un’occasione per scoprire nuove vetture, ma anche un’importante sfida sportiva. Dopo il successo dello scorso anno, il team clienti Max Kruse Racing torna in pista con due Golf GTI Clubsport 24h, pronte a sfidare l'”Inferno Verde”.

Tra i piloti in gara spicca il nome di Benjamin ‘Benny’ Leuchter, pilota di sviluppo Volkswagen e vincitore della classe AT nel 2024, affiancato dal sette volte campione del mondo di rallycross Johan Kristoffersson e dai professionisti del Nürburgring Nico Otto e Heiko Hammel. Nella seconda vettura del team, debutterà invece Fabian Vettel, fratello minore del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel.

Il team Max Kruse Racing ha già avviato un intenso programma di test per prepararsi all’evento. A febbraio, le Golf GTI Clubsport 24h hanno affrontato un test invernale a Portimão, in Portogallo, per ottimizzare prestazioni e setup in condizioni reali di gara. Prima della 24 Ore, il team parteciperà anche ad alcune prove della Nürburgring Endurance Series (NLS), tra cui la 70ª edizione dell’ADAC Westfalenfahrt, un’importante gara endurance di quattro ore.

Con questa anteprima mondiale, Volkswagen conferma il suo impegno nel settore delle alte prestazioni e del motorsport, unendo tradizione, innovazione e passione. La gamma GTI continua a evolversi, mantenendo lo spirito che ha reso leggendario questo nome.