Volkswagen consolida la sua leadership in Europa con 4,73 milioni di veicoli consegnati nel 2025

Nel corso dell’ultimo anno, Volkswagen ha consegnato circa 4,73 milioni di veicoli ai clienti in tutto il mondo, consolidando la propria posizione di leadership nel mercato europeo nonostante uno scenario economico complesso e competitivo.

Secondo quanto riportato dal gruppo, le consegne globali si sono mantenute sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente, dimostrando una capacità di resilienza e adattamento notevole di fronte a condizioni di mercato difficili. Questo risultato conferma la solidità della strategia di Volkswagen, che continua a puntare su un portafoglio prodotti equilibrato e in linea con le esigenze della mobilità moderna.

Un contributo decisivo arriva dai modelli ID. 100% elettrici, che registrano una domanda complessivamente invariata su scala globale, ma in forte crescita in Germania e nel resto d’Europa. Tale tendenza conferma come il marchio tedesco stia riuscendo a rafforzare la propria presenza nel segmento elettrico, uno dei pilastri fondamentali della transizione energetica del settore automobilistico.

Chiari protagonisti della performance positiva di Volkswagen sono stati i SUV e i modelli ID., che hanno trainato le vendite nel Vecchio Continente. La combinazione tra versatilità, tecnologia e sostenibilità rappresenta una leva strategica vincente, capace di intercettare una clientela sempre più orientata verso soluzioni dinamiche ma rispettose dell’ambiente.

Guardando al futuro, Volkswagen annuncia l’arrivo di molti nuovi modelli completamente elettrici già nel 2026. L’impegno del marchio nel campo dell’elettromobilità continua così a crescere, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma a zero emissioni e di rispondere alla crescente richiesta di veicoli sostenibili.

Le consegne globali quasi pari a quelle dell’anno precedente nonostante le difficili condizioni di mercato, la domanda stabile dei modelli ID. 100% elettrici e la crescita significativa in Europa dimostrano la forza del marchio e la solidità della sua offerta.

Con risultati che testimoniano robustezza industriale e visione a lungo termine, Volkswagen si conferma uno dei protagonisti assoluti del panorama automobilistico internazionale, pronta ad affrontare con rinnovata energia la sfida dell’elettrificazione e della mobilità del futuro.