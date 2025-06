Volkswagen è partner di UEFA Women’s EURO 2025

Volkswagen conferma il suo impegno per l’uguaglianza di genere e la mobilità sostenibile, annunciando la sua partecipazione come partner ufficiale del Campionato Europeo Femminile UEFA 2025, che si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. La casa automobilistica tedesca rinnova così una collaborazione già consolidata nel mondo del calcio femminile, dopo il successo della partnership nel 2022.

La sponsorizzazione rappresenta molto più di un accordo commerciale. Christine Wolburg, Chief Brand Officer di Volkswagen, ha dichiarato: “Sponsorizzare il UEFA Women’s EURO quest’estate è un ulteriore segno del nostro impegno per la visibilità, l’equità e la partecipazione reale. Vogliamo sfruttare il palcoscenico internazionale del torneo per presentare i nostri modelli ID. completamente elettrici a un pubblico sempre più ampio e consapevole.”

Volkswagen supporterà anche sette delle 16 squadre nazionali partecipanti, tra cui l’Italia, oltre a Germania, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia. La sinergia tra brand e sport sarà visibile non solo durante l’evento, ma anche attraverso attività promozionali nei principali mercati europei prima e durante il torneo.

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha accolto con entusiasmo la partnership: “Il continuo sostegno di Volkswagen testimonia una convinzione condivisa nel potenziale del calcio femminile. Questa collaborazione ci consente di investire concretamente nella crescita di questo sport e di offrire un’edizione da record del torneo.”

Tra le testimonial più rappresentative della collaborazione figura Alexandra Popp, ambasciatrice UEFA per Volkswagen e capitano del VfL Wolfsburg, una delle squadre più vincenti in Europa. “Volkswagen è al nostro fianco da sempre, sia a livello di club che di nazionale. Il loro sostegno ha un valore profondo per tutto il movimento femminile”, ha commentato Popp.

Il marchio aveva già fatto parlare di sé nel 2022 con la campagna #NotWomensFootball, sottolineando con forza l’inadeguatezza del linguaggio discriminatorio ancora presente nel mondo sportivo. Una presa di posizione chiara a favore dell’inclusione e della parità.

Oltre al calcio, Volkswagen conferma la propria leadership nella transizione verso la mobilità elettrica, con una produzione distribuita su 28 sedi in 12 Paesi e una gamma in continua espansione che include bestseller come Golf, Tiguan e gli innovativi modelli ID. La strategia aziendale ACCELERATE guida l’evoluzione verso un futuro più sostenibile.