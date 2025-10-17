Volkswagen Group Italia: cambio alla guida dei Brand

Volkswagen Group Italia annuncia importanti cambiamenti nel management: a partire dal 1° novembre 2025, nuove figure chiave assumeranno ruoli strategici per guidare la crescita e il consolidamento dei principali brand del Gruppo in Italia. Tutti i nuovi incarichi faranno riferimento diretto a Christoph Aringer, Amministratore Delegato dell’Azienda.

La nomina più rilevante riguarda Francesco Cimmino, 57 anni, che diventa nuovo Brand Manager di Volkswagen. Laureato in ingegneria aeronautica, Cimmino ha maturato una lunga esperienza nel settore automotive iniziando la sua carriera nell’allora Gruppo FIAT, ricoprendo incarichi di rilievo nell’ambito industriale e commerciale, fino alla direzione del brand Alfa Romeo. Entrato in Volkswagen Group Italia nel 2010 come Direttore Marketing della marca Volkswagen, dal 2014 ha guidato con successo Škoda, contribuendo a undici anni consecutivi di crescita in termini di vendite e quota di mercato. Con questo nuovo incarico avrà il compito di dare continuità alle performance di Volkswagen, rafforzandone ulteriormente il posizionamento competitivo.

A prendere il testimone alla guida di Škoda sarà Andrea Calcagni, 47 anni, nuovo Direttore del brand Škoda. Laureato in Marketing, Calcagni ha iniziato la sua carriera in Volkswagen Group Italia nel 2010, distinguendosi in ruoli di crescente responsabilità tra Direzione Marketing e Vendite del marchio Volkswagen. Dopo un’esperienza internazionale di tre anni in Giappone alla guida del brand Volkswagen in Volkswagen Group Japan KK, è rientrato in Italia a inizio 2025 come Direttore di Volkswagen Veicoli Commerciali. La sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza del brand saranno decisive per rafforzare ulteriormente la presenza di Škoda sul mercato italiano.

La terza nomina riguarda Lorenzo Megoli, 46 anni, che assumerà la direzione di Volkswagen Veicoli Commerciali. Con oltre vent’anni di carriera all’interno di Volkswagen Group Italia, Megoli ha maturato solide competenze in marketing e vendite. Dopo la laurea in Business Administration e un master in Marketing, ha iniziato il suo percorso nella Divisione Audi per poi approdare a Volkswagen, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Network Strategy, occupandosi della gestione della Rete di vendita e della customer experience, con un forte focus sull’ambito digitale. Il suo obiettivo sarà guidare il marchio verso nuovi e importanti traguardi, rafforzandone la posizione nel settore dei veicoli commerciali.

Con queste nomine, si conclude anche un capitolo importante per Andrea Alessi, che lascia Volkswagen Group Italia dopo una lunga carriera costellata di successi. Alessi ha guidato la marca Volkswagen per 13 anni, contribuendo in modo decisivo al suo consolidamento in Italia grazie a una profonda conoscenza del mercato e della Rete di vendita.

«Innanzitutto il mio ringraziamento va ad Andrea Alessi per la dedizione e la competenza con le quali ha guidato Volkswagen nei 13 anni da Brand Manager. Inoltre, sono lieto che Francesco, Andrea e Lorenzo, che già facevano parte della squadra di Volkswagen Group Italia, assumano questo incarico», ha dichiarato Christoph Aringer. «Le nuove responsabilità manageriali rappresentano un passo strategico volto a dare ulteriore slancio allo sviluppo dei Brand loro assegnati, a consolidare il rapporto con la nostra Rete e a supportare il lancio di nuovi prodotti e servizi di mobilità, sempre più connessi e digitali, in un contesto di mercato in continua evoluzione».