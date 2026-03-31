Volkswagen Group Italia celebra vent’anni di partnership con Fondazione Arena di Verona

Volkswagen Group Italia ha celebrato il ventennale della collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, un traguardo che testimonia la solidità di un legame nato nel 2006 e cresciuto fino a diventare uno dei pilastri delle attività di Cultural Engagement e Corporate Social Responsibility del Gruppo.

Per celebrare l’importante anniversario, l’azienda ha organizzato una conferenza stampa presso la propria sede, alla presenza dei rappresentanti della Fondazione e della stampa, un momento pensato per ripercorrere i passi di una partnership che ha accompagnato eventi e stagioni memorabili del celebre Arena di Verona Opera Festival.

Nel corso dell’incontro, Volkswagen Group Italia ha confermato il suo ruolo di Automotive Partner del celebre festival lirico, rinnovando il proprio supporto anche per le prossime edizioni. L’impegno del Gruppo si concretizza non solo nel sostegno culturale, ma anche nella promozione della mobilità sostenibile: in occasione dell’anniversario, infatti, sono state consegnate le chiavi dei veicoli elettrici Volkswagen ID.Buzz, che verranno utilizzati durante le serate inaugurali della stagione lirica 2026.

La collaborazione con la Fondazione Arena di Verona si distingue per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, unendo la passione per la musica e l’arte lirica con l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al progresso tecnologico.

Come ricordato nel comunicato ufficiale, la partnership con la Fondazione Arena di Verona, avviata nel 2006, raggiunge quest’anno un traguardo particolarmente significativo, consolidandosi come uno dei cardini delle attività di Cultural Engagement e Corporate Social Responsibility di Volkswagen Group Italia.

Volkswagen Group Italia riafferma così il proprio sostegno alla cultura italiana e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della musica nel mondo, rilanciando al contempo un messaggio di responsabilità e innovazione che accompagna da sempre la sua strategia aziendale.