Volkswagen Group Italia è Automotive Partner del 102° Arena di Verona Opera Festival

Per il 19° anno consecutivo Volkswagen Group Italia rinnova il proprio supporto alla Fondazione Arena di Verona in occasione dell’edizione 2025 del festival lirico, che si conferma il cardine delle iniziative aziendali di corporate social responsibility.

Un’offerta culturale di qualità riconosciuta e di rilevanza internazionale è motore fondamentale per il tessuto economico e per la crescita sociale. Questo lungo sodalizio, nato nel 2006, testimonia l’impegno di Volkswagen Group Italia per la vitalità della città dove ha la propria sede da oltre 50 anni e con la quale ha un forte legame.

Il programma 2025 dell’Arena di Verona Opera Festival propone 51 spettacoli, dal 13 giugno al 6 settembre, con 5 titoli d’opera e 5 fra concerti e balletti. Accanto al nuovo Nabucco, in programma per la serata inaugurale, tornano gli allestimenti della storia recente dell’Arena con stili diversi e complementari: Aida nell’edizione “di cristallo” e La Traviata nella Parigi belle époque di Hugo De

Ana, rispettivamente dal 20 e dal 27 giugno, la Carmen di Franco Zeffirelli dal 4 luglio e infine il Rigoletto dall’8 agosto. A queste si aggiunge il gala Jonas Kaufmann in Opera in programma il 3 agosto. Oltre all’opera lirica, il calendario propone vari altri appuntamenti: Carmina Burana la sera di ferragosto e VIVA VIVALDI – The four seasons immersive concert il 27 agosto. Infine, gli spettacoli dedicati al balletto vedono il ritorno di Roberto Bolle and Friends, il 22 e 23 luglio, e di Zorba il greco dal 26 agosto.