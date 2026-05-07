Volkswagen ID. Polo: la compatta elettrica ora ordinabile in Italia con due edizioni speciali

La nuova Volkswagen ID. Polo arriva in Italia: tre potenze, autonomia fino a 454 km e dotazioni high-tech nelle edizioni Edition 1 e Edition 1 More.

Volkswagen introduce la nuova ID. Polo nel mercato italiano, rendendo finalmente ordinabile la versione completamente elettrica di uno dei suoi modelli più iconici e amati di sempre.

Il design si distingue per le linee senza tempo e pulite, combinando uno stile familiare con una forte innovazione tecnologica. L'attenzione di Volkswagen si rivolge sia all'efficienza della trazione elettrica che alle dotazioni avanzate proposte a un rapporto qualità-prezzo di rilievo.

Pensata per chi cerca versatilità, ID. Polo è disponibile in tre livelli di potenza: 85 kW, 99 kW e 155 kW. Gli acquirenti potranno scegliere tra due dimensioni di batteria, per un'autonomia che arriva fino a 454 km. Massima versatilità: la nuova ID.

Nonostante le dimensioni compatte, il nuovo modello assicura un ampio spazio per cinque passeggeri e un bagagliaio che spicca nella categoria. Ciò è reso possibile dalla nuova piattaforma a trazione anteriore, che ottimizza l'abitabilità interna senza rinunciare alla praticità.

Gli interni della ID. Polo sono studiati per offrire comfort e modernità, con un Digital Cockpit da 10 pollici e uno schermo infotainment da 13 pollici, abbinati a comandi fisici intuitivi a portata di mano.

Tecnologie da categoria superiore contraddistinguono l'allestimento Edition 1 More, che include di serie il Connected Travel Assist, capace anche di riconoscere automaticamente i semafori. Questa attenzione alle soluzioni innovative conferma la volontà di Volkswagen di mettere la nuova ID. Polo al centro delle esigenze del guidatore moderno.

Con l'apertura degli ordini per la ID. Polo nelle esclusive edizioni Edition 1 ed Edition 1 More, Volkswagen punta a rivoluzionare l'accesso alla mobilità elettrica urbana, offrendo sicurezza, comfort e autonomia in una compatta adatta anche agli spostamenti di tutti i giorni.