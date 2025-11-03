Volkswagen: la nuova pressa PXL di Martorell guida il marchio verso l’elettrificazione

Nel cuore dello stabilimento di Martorell, la nuova pressa PXL rappresenta un’importante pietra miliare nella trasformazione elettrica del colosso automobilistico Volkswagen Group Italia. Grazie a questa innovazione tecnologica, l’impianto è ora tra i più avanzati al mondo, con la capacità di stampare fino a 4 milioni di componenti all’anno con la massima efficienza.

Dopo 40 mesi di sviluppo e costruzione, l’impianto ha iniziato la produzione di componenti essenziali per i modelli attualmente in gamma. Questo sviluppo cruciale non solo dimostra l’impegno dell’azienda verso l’efficienza e la sostenibilità, ma consente anche la produzione di veicoli innovativi come la CUPRA Raval e la Volkswagen ID. Polo.

“La pressa PXL rappresenta un passo decisivo nel percorso di elettrificazione dell’azienda,” affermano fonti interne. Questo passo è essenziale per consolidare la posizione del gruppo nel panorama automobilistico globale, segnando un cambio di paradigma verso una produzione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Con l’obiettivo di ridefinire l’industria automobilistica, la pressa PXL di Martorell simboleggia l’avanguardia della tecnologia manifatturiera, un elemento chiave per affrontare le sfide future e soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici. Grazie alla sua capacità produttiva e tecnologia avanzata, la pressa non solo incrementa l’efficienza produttiva, ma getta anche le basi per una nuova era di mobilità elettrica, fornendo una risposta promettente alle esigenze del mercato moderno.

In sintesi, il debutto della pressa PXL nello stabilimento di Martorell non solo sottolinea l’impegno di Volkswagen Group Italia verso l’innovazione, ma consacra anche una nuova fase nel leggendario percorso dell’azienda verso un futuro più verde e sostenibile.