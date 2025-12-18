Connect with us

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Published

Volkswagen apre la strada al debutto della nuova T-Roc con una campagna di comunicazione dal tono deciso e coinvolgente. La nuova creatura della Casa di Wolfsburg sarà protagonista di una campagna multicanale di teasing destinata a TV, digital e social media, caratterizzata da un linguaggio visivo e narrativo che punta tutto sull’emozione e sull’energia del claim “Ready to Rock Again?”.

Il mese di dicembre segna dunque l’avvio di un periodo cruciale per il marchio, che prepara il terreno al lancio ufficiale sul mercato italiano previsto per la fine di gennaio 2026, quando la nuova T-Roc sarà disponibile nelle Concessionarie Volkswagen durante l’Open Weekend dedicato. L’attesa si fa dunque sempre più intensa per uno dei SUV compatti più amati dal pubblico, pronto a rinnovarsi con uno stile distintivo e una comunicazione d’impatto.

La strategia di Volkswagen mira a rafforzare la presenza del modello su tutti i canali possibili, con un approccio multicanale che unisce televisione, piattaforme digitali e social media. L’obiettivo è creare un legame emotivo con il pubblico attraverso un racconto visivo dal ritmo dinamico, che punta a trasmettere l’identità vibrante del nuovo SUV compatto.

Non solo comunicazione: la nuova T-Roc sarà anche protagonista alla EA SPORTS FC Supercup, dove comparirà con grafiche virtuali dedicate, confermando la volontà di Volkswagen di dialogare con un pubblico trasversale, capace di spaziare dal mondo automobilistico a quello dell’intrattenimento sportivo.

La T-Roc, bestseller del segmento, si prepara così a una nuova fase della sua storia commerciale. L’energia e la creatività della campagna “Ready to Rock Again?” diventano il simbolo di un ritorno in grande stile, in attesa di un debutto che promette di confermare – e probabilmente ampliare – il successo del modello sul mercato italiano.

Con questa iniziativa, Volkswagen non solo rilancia uno dei suoi prodotti di punta, ma ribadisce la propria capacità di innovare continuamente sul fronte della comunicazione, fondendo emozione, tecnologia e strategia in un unico messaggio: il ritmo della nuova T-Roc sta per ripartire.

