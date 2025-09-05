Connect with us

Volkswagen lancia la ID. Polo: il futuro elettrico parte dai nomi storici

Volkswagen guarda al futuro della mobilità elettrica senza dimenticare le proprie radici. Il marchio di Wolfsburg ha annunciato una nuova strategia di denominazione che porterà i nomi più iconici della sua gamma a combustione interna nella famiglia ID., la linea di veicoli 100% elettrici. Il primo modello a inaugurare questa transizione sarà la Volkswagen ID. Polo, attesa nel 2026, derivata dalla concept car ID. 2all.

Secondo Thomas Schäfer, CEO del brand Volkswagen e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, i nomi storici come Polo sono un patrimonio da preservare: “Sono sinonimo di qualità, design senza tempo e tecnologie accessibili. Per questo li stiamo portando nel futuro elettrico. La ID. Polo è solo l’inizio”.

La strategia prevede che i modelli a combustione mantengano i loro nomi tradizionali, mentre la gamma elettrica erediterà le denominazioni più riconoscibili. L’obiettivo è unire i due mondi, semplificando la comprensione della gamma da parte dei clienti e rendendo la transizione all’elettrico più naturale.

Il lancio della ID. Polo avverrà in un anno simbolico: il 2026 segnerà il 50° anniversario della Volkswagen Polo, da sempre emblema di qualità, sicurezza e innovazione alla portata di tutti. Con il nuovo modello, questi valori verranno trasferiti al mondo della mobilità elettrica.

Martin Sander, membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen per le Vendite e il Marketing, ha sottolineato come la denominazione storica rappresenti più di un semplice nome: “Un modello come la Polo è sinonimo di affidabilità e storia. Abbiniamo ai nostri modelli ID. nomi che suscitano emozioni e che appartengono alla vita quotidiana delle persone”.

Il 2026 sarà anche l’anno del debutto della Volkswagen ID. Polo GTI, versione di serie del prototipo ID. GTI Concept. Con questo modello, il marchio porterà lo storico logo GTI nel mondo elettrico, promettendo un’auto dal carattere sportivo, dinamica e capace di offrire un grande piacere di guida.

Sia la ID. Polo che la ID. Polo GTI, ancora in fase di test con livrea camuffata, saranno mostrate per la prima volta al pubblico durante l’IAA Mobility di Monaco di Baviera, in programma dall’8 al 14 settembre. In occasione dell’evento, Volkswagen svelerà anche la concept car del futuro SUV compatto elettrico, la ID. CROSS Concept, che diventerà di serie come ID. Cross alla fine del 2026. Quest’ultima sarà la “sorella elettrica” della T-Cross, pensata per rendere la mobilità a zero emissioni ancora più accessibile.

Introdotta nel 2018 con la ID.3, la famiglia ID. è diventata il punto di riferimento per la mobilità elettrica Volkswagen, con modelli che coprono diversi segmenti fino alla ID.7, oggi leader di mercato in Germania ed Europa. L’arrivo della ID. Polo e della ID. Cross segna un passo decisivo per rendere l’elettrico più vicino alle esigenze quotidiane dei clienti, grazie a interni di qualità superiore, comandi intuitivi che uniscono soluzioni digitali e fisiche e un’ergonomia migliorata.

