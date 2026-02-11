Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Con la produzione di cinque milioni di motori elettrici in tutto il mondo, il Gruppo Volkswagen segna un traguardo storico nella transizione verso la mobilità elettrica. Un risultato che riflette l’impegno globale del Gruppo nello sviluppo di tecnologie sostenibili e nella costante espansione della propria offerta di veicoli a zero emissioni.

Gli stabilimenti di Gyor, Kassel, Tianjin e Zuffenhausen sono stati determinanti nel raggiungimento di questo obiettivo. Le sinergie tecnologiche e produttive tra i siti del Gruppo hanno permesso di incrementare la capacità complessiva, consolidando la posizione di Volkswagen come punto di riferimento nella catena di valore dei veicoli elettrici. Solo nel 2025, lo stabilimento di Kassel ha registrato un aumento della produzione di circa il 24% rispetto all’anno precedente, superando le 850.000 unità.

Tra i protagonisti di questo successo spicca l’APP550, definito come “uno dei sistemi di trazione elettrica più efficienti della sua categoria”. Questo propulsore, destinato ai veicoli BEV del Gruppo, rappresenta un nuovo benchmark per il segmento di volume, grazie alla sua combinazione di prestazioni elevate e ottimizzazione energetica.

Il Gruppo guarda già al futuro. Il prossimo passo sarà lo sviluppo e l’integrazione dell’inverter a impulsi progettato internamente, componente chiave per la futura “Electric Urban Car Family”. Questa innovazione consentirà di rafforzare ulteriormente il sistema di trazione elettrica, migliorando efficienza, velocità di sviluppo dei prodotti e indipendenza produttiva. L’obiettivo dichiarato è chiaro: aumentare la capacità di innovazione, ridurre i costi e rendere la produzione meno dipendente da fornitori esterni.

Il successo dei cinque milioni di motori elettrici prodotti dimostra la solidità della rete di competenze di Volkswagen Group Components, elemento essenziale per il raggiungimento di traguardi industriali su scala globale. La combinazione tra alto livello tecnologico, automazione e capacità produttiva su vasta scala mette in evidenza la strategia di lungo periodo del Gruppo, focalizzata su sostenibilità, efficienza e innovazione.

Con questo nuovo traguardo, Volkswagen non solo consolida la propria leadership nel mercato della mobilità elettrica, ma conferma anche la direzione strategica verso una produzione sempre più sostenibile e integrata, pronta ad affrontare le sfide future della mobilità del XXI secolo.