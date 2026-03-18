Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Volkswagen svela la ID. Cross: il futuro SUV elettrico compatto debutta su strada ad Amsterdam

Published

Volkswagen accelera sull’elettrico e porta su strada la nuova ID. Cross, il SUV compatto a zero emissioni che anticipa il futuro della mobilità urbana europea. Il prototipo, attualmente in fase di test ad Amsterdam con una vistosa livrea mimetica, rappresenta un tassello chiave nella strategia di elettrificazione del marchio Volkswagen, con un debutto sul mercato previsto per l’autunno 2026.

Con un prezzo d’attacco stimato intorno ai 28.000 euro, la ID. Cross si posiziona come una proposta accessibile nel segmento dei SUV elettrici compatti, mirando a conquistare una clientela sempre più ampia alla ricerca di soluzioni sostenibili senza rinunciare a qualità e versatilità. Il modello è pensato per un utilizzo quotidiano, con cinque posti e una gestione intelligente degli spazi che lo rendono ideale sia per la città sia per viaggi più lunghi.

Dal punto di vista stilistico, la ID. Cross introduce il nuovo linguaggio di design “Pure Positive”, caratterizzato da linee pulite, proporzioni equilibrate e un’estetica che trasmette solidità e sicurezza senza eccessi. L’approccio minimalista si riflette anche negli interni, dove dominano chiarezza, materiali di qualità superiore e una disposizione intuitiva dei comandi. I display di grandi dimensioni e l’ergonomia studiata contribuiscono a un’esperienza di guida moderna e confortevole.

Sotto il profilo tecnico, il SUV elettrico dimostra grande flessibilità grazie a tre livelli di potenza, che spaziano da 85 kW (116 CV) fino a 155 kW (211 CV). Due le opzioni di batteria disponibili, da 37 kWh e 52 kWh netti, pensate per adattarsi a diverse esigenze di utilizzo, dagli spostamenti urbani quotidiani alle percorrenze più impegnative. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 105 kW, garantendo tempi competitivi e rendendo la vettura pronta per le infrastrutture future.

Non manca un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, progettati per aumentare sicurezza e comfort, elementi sempre più centrali nella scelta di un veicolo elettrico. La combinazione tra tecnologia avanzata, qualità costruttiva e prezzo competitivo rappresenta uno dei punti di forza principali della ID. Cross, destinata a giocare un ruolo strategico nel mercato europeo.

Con questo modello, Volkswagen conferma la propria ambizione di diventare un punto di riferimento nella mobilità sostenibile, proseguendo nel percorso delineato dalla strategia industriale orientata all’elettrificazione. La ID. Cross non è solo un nuovo SUV, ma un segnale concreto di come l’auto elettrica stia diventando sempre più accessibile, evoluta e integrata nella vita quotidiana degli automobilisti europei.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

ROB annuncia oggi “STUPIDA”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 20 marzo

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

Spettacolo

Riflettori accesi sul talento: torna il Conad Jazz Contest 2026

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Spettacolo

“Lode”: l’alba musicale di Jungle Julia tra sogno, corpo e rinascita

Spettacolo

Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu

Tecnologia

Nital estende a 6 anni la garanzia su fotocamere Nikon Z e ottiche NIKKOR Z

Tecnologia

Huawei Watch GT Runner 2: tecnologia e leggerezza per la nuova era della corsa

Motori

Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Motori

Maxus rivoluziona il mercato dei veicoli commerciali: garanzia fino a 8 anni e prezzi competitivi in Italia

Motori

Nuova Jeep Compass protagonista nelle concessionarie italiane il 21 e 22 marzo

Spettacolo

“Il leone e il gallo”: Peugeot e Pathé insieme in un cortometraggio che celebra il cinema francese

Motori

Triumph rinnova la Daytona 660: sportività e tecnologia per il 2026

Motori

Volkswagen svela la ID. Cross: il futuro SUV elettrico compatto debutta su strada ad Amsterdam

Spettacolo

TOMMY CASH torna in Italia con il nuovo singolo “FIGARO”: fuori venerdì 20 marzo

Motori

Suzuki accende i motori: il 9 maggio arriva il Suzuki Tester Day Experience al Cremona Circuit

Motori

Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis: tra le aziende più sostenibili al mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

BYD amplia la propria offensiva nel mercato europeo e presenta ufficialmente la nuova ATTO 2 DM-i, un SUV compatto progettato per rispondere in modo...

2 ore ago

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

La nuova BMW i3 50 xDrive segna un punto di svolta per la mobilità elettrica premium, inaugurando una nuova era per la casa bavarese...

3 ore ago

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Honda Motor Europe Ltd. Italia ha annunciato una nuova collaborazione con Kabuto, marchio giapponese leader nella produzione di caschi racing ad alte prestazioni, per...

4 ore ago

Motori

Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Le icone più giovani della casa di Pontedera si rinnovano per il 2026 con importanti evoluzioni tecniche ed estetiche. Le nuove Vespa Primavera e...

4 ore ago