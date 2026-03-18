Volkswagen svela la ID. Cross: il futuro SUV elettrico compatto debutta su strada ad Amsterdam

Volkswagen accelera sull’elettrico e porta su strada la nuova ID. Cross, il SUV compatto a zero emissioni che anticipa il futuro della mobilità urbana europea. Il prototipo, attualmente in fase di test ad Amsterdam con una vistosa livrea mimetica, rappresenta un tassello chiave nella strategia di elettrificazione del marchio Volkswagen, con un debutto sul mercato previsto per l’autunno 2026.

Con un prezzo d’attacco stimato intorno ai 28.000 euro, la ID. Cross si posiziona come una proposta accessibile nel segmento dei SUV elettrici compatti, mirando a conquistare una clientela sempre più ampia alla ricerca di soluzioni sostenibili senza rinunciare a qualità e versatilità. Il modello è pensato per un utilizzo quotidiano, con cinque posti e una gestione intelligente degli spazi che lo rendono ideale sia per la città sia per viaggi più lunghi.

Dal punto di vista stilistico, la ID. Cross introduce il nuovo linguaggio di design “Pure Positive”, caratterizzato da linee pulite, proporzioni equilibrate e un’estetica che trasmette solidità e sicurezza senza eccessi. L’approccio minimalista si riflette anche negli interni, dove dominano chiarezza, materiali di qualità superiore e una disposizione intuitiva dei comandi. I display di grandi dimensioni e l’ergonomia studiata contribuiscono a un’esperienza di guida moderna e confortevole.

Sotto il profilo tecnico, il SUV elettrico dimostra grande flessibilità grazie a tre livelli di potenza, che spaziano da 85 kW (116 CV) fino a 155 kW (211 CV). Due le opzioni di batteria disponibili, da 37 kWh e 52 kWh netti, pensate per adattarsi a diverse esigenze di utilizzo, dagli spostamenti urbani quotidiani alle percorrenze più impegnative. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 105 kW, garantendo tempi competitivi e rendendo la vettura pronta per le infrastrutture future.

Non manca un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, progettati per aumentare sicurezza e comfort, elementi sempre più centrali nella scelta di un veicolo elettrico. La combinazione tra tecnologia avanzata, qualità costruttiva e prezzo competitivo rappresenta uno dei punti di forza principali della ID. Cross, destinata a giocare un ruolo strategico nel mercato europeo.

Con questo modello, Volkswagen conferma la propria ambizione di diventare un punto di riferimento nella mobilità sostenibile, proseguendo nel percorso delineato dalla strategia industriale orientata all’elettrificazione. La ID. Cross non è solo un nuovo SUV, ma un segnale concreto di come l’auto elettrica stia diventando sempre più accessibile, evoluta e integrata nella vita quotidiana degli automobilisti europei.