Volkswagen Tayron debutta a Vinitaly 2025

La passione per la qualità e il rispetto per l’ambiente tornano a essere i pilastri della storica partnership tra Volkswagen e Vinitaly, il prestigioso Salone Internazionale dei vini e distillati. L’edizione 2025, in programma dal 6 al 9 aprile a Veronafiere, sarà il palcoscenico perfetto per celebrare l’eccellenza enologica e la mobilità sostenibile.

Per quattro giorni, Verona diventerà il centro mondiale del wine business, accogliendo 4.000 cantine e operatori da 140 nazioni. In questa cornice esclusiva, Volkswagen presenterà la nuova Tayron, l’inedito SUV con fino a sette posti, che accoglierà i visitatori all’ingresso Cangrande e sarà esposta nelle aree food e nelle gallerie tra i padiglioni.

La Volkswagen Tayron sarà anche al centro della scena all’ingresso delle Gallerie Mercatali durante OperaWine, l’evento esclusivo che inaugura Vinitaly e offre ai professionisti di settore la possibilità di scoprire i migliori vini italiani, selezionati dagli esperti di Wine Spectator, una delle testate più autorevoli a livello internazionale nel settore vitivinicolo.

Con una lunghezza di circa 4,8 metri, la nuova Tayron si distingue per un design da SUV imponente e raffinato. Gli interni sono realizzati con materiali di pregio come ArtVelours Eco (microfibra), autentico legno a poro aperto e finiture decorative illuminate, offrendo un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e dell’eleganza. Lo spazio non manca: i 885 litri di capienza per i bagagli assicurano la massima versatilità per ogni esigenza.

La Volkswagen Tayron sarà disponibile con cinque motorizzazioni efficienti, tra cui una versione turbobenzina mild hybrid, due turbodiesel e due ibride plug-in eHybrid di nuova generazione. Le versioni eHybrid garantiscono un’autonomia elettrica fino a 121 km WLTP e ricariche rapide in corrente continua fino a 50 kW, offrendo una soluzione ideale per l’uso quotidiano e i lunghi viaggi con un’autonomia complessiva di oltre 800 km.

Oltre alla presenza in fiera, la Tayron sarà protagonista di Vinitaly and the City, il fuorisalone dedicato agli appassionati, che si terrà dal 4 al 6 aprile nel centro storico di Verona, patrimonio Unesco. Il SUV Volkswagen sarà esposto in Piazza dei Signori e celebrato attraverso maxi-affissioni in punti strategici della città.

Volkswagen conferma così il suo impegno nel sostenere eventi di prestigio come Vinitaly, unendo il meglio dell’innovazione automobilistica all’eccellenza del Made in Italy enologico. L’appuntamento è fissato: dal 6 al 9 aprile, a Verona, il futuro della mobilità e il mondo del vino si incontrano per un’esperienza senza precedenti.