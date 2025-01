Volkswagen: un nuovo record di efficienza con la ID.7 Pro S sul circuito di Nardò

Volkswagen ha raggiunto un risultato straordinario nel campo dell’efficienza energetica, segnando un importante traguardo sul circuito di Nardò, in Puglia. Una ID.7 Pro S di serie, dotata di un motore da 210 kW (286 CV) e una batteria da 86 kWh netti, ha percorso ben 941 chilometri con una sola carica. Questo valore supera di 234 chilometri (+33%) l’autonomia massima WLTP combinata del modello, fissata a 707 chilometri.

Il consumo medio registrato durante il test è stato di soli 9,2 kWh/100 km, un dato eccezionalmente basso che, in termini di equivalenza, corrisponde a circa 1 litro di carburante diesel per 100 km. Tale risultato evidenzia le potenzialità della ID.7 Pro S in termini di efficienza, stabilendo nuovi standard per le auto elettriche di serie.

L’obiettivo principale del test, effettuato a dicembre 2024, era valutare la massima efficienza raggiungibile dalla ID.7 Pro S, introdotta sul mercato nel 2024. I piloti professionisti della Volkswagen Driving Experience si sono alternati al volante sul famoso circuito ad anello di Nardò, un percorso di 12,5 chilometri, affrontando temperature comprese tra 5 e 15 gradi Celsius.

La velocità media mantenuta durante il test è stata di 29 km/h, un valore simile a quello riscontrabile nel traffico cittadino. A titolo di confronto, secondo il più recente Traffic Index Ranking di TomTom, la velocità media del traffico a Roma è di 20 km/h, a Milano di 22 km/h, mentre Napoli, con circa 28,7 km/h, si avvicina molto alla media del test.