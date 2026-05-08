Volkswagen Veicoli Commerciali lancia Il Bar del Lunedì: nuovo video podcast dedicato ai professionisti

Volkswagen Veicoli Commerciali presenta una novità nel panorama della comunicazione: debutta Il Bar del Lunedì, il nuovo video podcast pensato per dare voce alle esperienze di professionisti e artigiani.

Il progetto, che sarà disponibile a partire da lunedì 11 maggio, si distingue come un format innovativo e autentico, capace di rompere con gli schemi tradizionali e coinvolgere direttamente il pubblico di riferimento. Attraverso questo nuovo appuntamento, la casa automobilistica sceglie di non parlare semplicemente ai professionisti, ma di parlare con loro, condividendo il loro linguaggio, i loro codici e le situazioni quotidiane che caratterizzano il mondo del lavoro.

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di costruire un dialogo autentico, raccontando storie vere che rispecchiano la realtà dei mestieri. Il Bar del Lunedì rappresenta così un tassello importante nella strategia di avvicinamento del Brand al proprio pubblico, rafforzando la relazione tra Volkswagen Veicoli Commerciali e chi ogni giorno affronta le sfide del lavoro su strada.