Volvo Cars celebra la milionesima auto ibrida plug-in

Volvo Cars raggiunge un traguardo storico nel suo percorso verso la mobilità elettrificata: nel mese di settembre la Casa automobilistica ha consegnato la milionesima auto ibrida plug-in (PHEV), confermando la centralità di questa tecnologia nella propria strategia di crescita globale.

Il risultato si inserisce all’interno della fase di transizione che porterà Volvo a diventare un costruttore esclusivamente elettrico. Un obiettivo ambizioso, perseguito mantenendo un ritmo coerente con le esigenze dei clienti, come sottolineato da Erik Severinson, Chief Commercial Officer di Volvo Cars: “Le nostre auto ibride plug-in rappresentano un punto di passaggio fondamentale nella direzione di un futuro completamente elettrico, per quei clienti che non sono ancora pronti all’acquisto di una vettura totalmente a batteria”.

I PHEV hanno rappresentato il 23% delle vendite globali di Volvo Cars nella prima metà del 2025. Le immatricolazioni sono passate da quasi 46.000 unità nel 2019 a oltre 177.000 unità nel 2024, spinte soprattutto dalla forte richiesta dei modelli Volvo XC60 e Volvo XC90 PHEV.

La Volvo XC60 si conferma la regina del segmento: è stata il PHEV più venduto in Europa nel 2024 e ha dominato il mercato dei SUV ibridi plug-in premium a livello globale negli ultimi tre anni, mantenendo la leadership anche nel 2025. Entrambi i modelli XC60 e XC90, rinnovati nel 2024, hanno rafforzato la loro attrattiva in mercati chiave come Svezia, Stati Uniti e Cina.

A testimoniare l’impegno costante nell’innovazione, Volvo ha recentemente presentato il nuovo SUV XC70 PHEV, il primo ibrido plug-in a lunga percorrenza della Casa con un’autonomia in modalità elettrica superiore a 200 chilometri secondo il ciclo di test CLTC. Un modello destinato a ridefinire gli standard del segmento.

Secondo i dati interni di Volvo, i PHEV del marchio vengono spesso utilizzati come se fossero veicoli completamente elettrici, soprattutto in contesti urbani. In media, i proprietari guidano le proprie auto senza attivare il motore termico per circa la metà del tempo totale di utilizzo. Questo conferma la validità dei PHEV come soluzione ponte verso una mobilità full electric.

Ad oggi, Volvo Cars offre varianti PHEV per cinque diversi modelli, affiancate a una gamma di sei modelli 100% elettrici. Questa combinazione permette al costruttore svedese di proporre auto di alta gamma adatte a diversi mercati e preferenze, consolidando un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

Con oltre un decennio di esperienza nel settore – il primo PHEV Volvo fu lanciato nel 2012 con la V60 diesel plug-in hybrid – la Casa di Göteborg si conferma pioniere e leader della mobilità ibrida plug-in.

Oltre a investire nel segmento all-electric, continueremo ad aggiornare i nostri modelli ibridi”, ha aggiunto Severinson. “In questo modo daremo più tempo allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, facilitando la transizione verso un mondo interamente elettrico”.

