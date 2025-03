Volvo ES90: il futuro dell’auto elettrica premium

La nuova Volvo ES90 ridefinisce i confini tra berlina, fastback e SUV, posizionandosi come un’auto poliedrica che unisce eleganza, versatilità e spaziosità senza compromessi. Completamente elettrica, questa vettura introduce un nuovo standard nella mobilità premium e segna un ulteriore passo verso l’obiettivo di completa elettrificazione di Volvo.

L’estetica della ES90 esprime la filosofia scandinava del marchio, con una linea del tetto filante che coniuga aerodinamica ed eleganza. La postura leggermente rialzata migliora la visuale sulla strada, mentre il frontale è dominato dai caratteristici proiettori a “martello di Thor”, ormai firma inconfondibile di Volvo. Il posteriore si distingue per le innovative luci LED sagomate a C, integrate da ulteriori elementi luminosi sul lunotto per un effetto scenografico. La gamma di colori disponibili comprende sette varianti, affiancate da cerchi da 20 a 22 pollici.

L’abitacolo della ES90 è un ambiente in cui comfort, materiali pregiati e tecnologia si fondono perfettamente. Il passo di 3,1 metri garantisce un’ampia abitabilità, in particolare per i passeggeri posteriori. Sei temi di illuminazione diffusa contribuiscono al benessere sensoriale, mentre il tetto panoramico protegge fino al 99,9% dai raggi UV e, nella versione elettrocromica, permette di regolare la trasparenza dei cristalli con un semplice tocco.

Il comfort acustico è stato portato a un nuovo livello: la ES90 vanta uno degli abitacoli più silenziosi mai realizzati da Volvo. Ciò valorizza ulteriormente l’impianto audio Bowers & Wilkins, con 25 diffusori distribuiti nell’auto e tecnologia Dolby Atmos® per un suono tridimensionale immersivo. Una funzione esclusiva permette persino di ricreare l’acustica degli storici Abbey Road Studios di Londra.

Il cuore tecnologico della ES90 è il sistema di infotainment con Google integrato, basato sulla piattaforma Snapdragon® Cockpit di Qualcomm. Il display centrale da 14,5 pollici garantisce un’esperienza intuitiva, mentre l’head-up display e il quadro strumenti da 9 pollici offrono informazioni chiare e immediate. La visualizzazione 3D della telecamera a 360 gradi facilita le manovre di parcheggio.

Sul fronte della sicurezza, Volvo introduce la Tecnologia Safe Space, basata su un set di sensori avanzati che comprende lidar, radar, telecamere e ultrasuoni. Questi dispositivi migliorano la percezione dell’ambiente circostante, prevenendo collisioni e garantendo una guida più sicura. Un ulteriore plus è il sistema di rilevamento del comportamento del conducente, che monitora l’attenzione alla guida, e il sensore per il rilevamento degli occupanti, in grado di percepire movimenti impercettibili come il respiro di un neonato.

La ES90 è la prima Volvo dotata di tecnologia a 800 Volt, che garantisce una ricarica ultraveloce e un’efficienza ottimizzata. Con soli 10 minuti di ricarica a 350 kW, l’auto guadagna fino a 300 km di autonomia, mentre la percorrenza massima arriva fino a 700 km secondo il ciclo WLTP. Il design aerodinamico, con un coefficiente di resistenza pari a 0,25, ottimizza l’efficienza energetica e riduce i consumi.

Basata sull’architettura SPA2 e dotata del potente stack tecnologico Superset di Volvo, la ES90 non è solo un’auto elettrica all’avanguardia, ma anche una piattaforma destinata a migliorare nel tempo grazie agli aggiornamenti over-the-air. La doppia configurazione NVIDIA DRIVE AGX Orin la rende la Volvo più potente mai realizzata in termini di capacità di calcolo, aprendo la strada a nuove evoluzioni software e a un livello di sicurezza ancora più elevato.

Già ordinabile in diversi Paesi europei, la Volvo ES90 rappresenta l’apice dell’innovazione del marchio svedese.