Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Published

Apollo Tyres Ltd amplia la propria offerta di pneumatici per veicoli commerciali con il lancio del nuovo Vredestein Comtrac 2+, la prossima generazione di gomme estive premium progettate per garantire durata, efficienza e sicurezza. Il debutto sul mercato europeo è previsto per gennaio 2026, con 21 misure disponibili per cerchi da 15 a 17 pollici, inclusi modelli con indice di carico XL destinati a impieghi più gravosi.

Il nuovo Comtrac 2+ nasce per rispondere alle esigenze degli operatori professionali che ricercano prestazioni e affidabilità, mantenendo bassi i costi di gestione. Rispetto al suo predecessore, offre un aumento della resistenza all’abrasione del 13%, una resistenza al rotolamento ridotta del 7% e una migliore aderenza sul bagnato. Merito di una mescola polimerica di quarta generazione sviluppata con tecnologie di miscelazione avanzata, che incrementa la durata del battistrada e riduce la frequenza di sostituzione, con un impatto positivo sui costi operativi complessivi.

Un ulteriore vantaggio è di natura ambientale: una minore usura comporta una riduzione nel rilascio di microplastiche, contribuendo a limitare i rifiuti e l’impronta ecologica del prodotto.

La robustezza strutturale rappresenta un altro punto di forza del Comtrac 2+. La carcassa ad alta resistenza e il tallone rinforzato assicurano una maggiore stabilità e un controllo superiore anche sotto carichi elevati o temperature estreme. Questa architettura riduce il rischio di fermo macchina e garantisce un funzionamento continuativo per le flotte, offrendo un vantaggio concreto in termini di produttività.

In tema di sicurezza, Vredestein ha lavorato su una soluzione capace di assicurare elevati livelli di aderenza e trazione sul bagnato. L’impiego di filler in silice ad alta dispersione e un battistrada con disegno ottimizzato consentono un rapido drenaggio dell’acqua, riducendo sensibilmente il rischio di aquaplaning e mantenendo il pieno controllo del veicolo in ogni condizione di guida.

Con la sua resistenza al rotolamento inferiore del 7%, Comtrac 2+ migliora l’efficienza del carburante e favorisce un’autonomia maggiore per i veicoli commerciali elettrici e ibridi, rappresentando quindi una soluzione tecnica al passo con l’evoluzione del mercato.

Il nuovo pneumatico è conforme alla normativa EUDR e rispetta i più recenti standard europei in materia ambientale, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia sostenibile del marchio.

In merito al lancio, Yves Pouliquen, Vice President, Commercial EMEA di Apollo Tyres Ltd, ha dichiarato: “Con Comtrac 2+ ci siamo posti l’obiettivo di rispondere alle esigenze in evoluzione degli operatori dei veicoli commerciali leggeri, che si tratti di professionisti indipendenti o di gestori di flotte. Il nostro team R&D ha progettato lo pneumatico per garantire una maggiore durata del battistrada, una minore resistenza al rotolamento e una guida più sicura e confortevole che favorisce una maggiore efficienza, il tutto a un prezzo accessibile”.

Con questa novità, Apollo Tyres conferma la volontà di potenziare il marchio Vredestein nel segmento professionale europeo, offrendo un prodotto tecnologicamente evoluto, efficiente e sostenibile. Il Comtrac 2+ si propone come nuovo riferimento per i veicoli commerciali che ricercano prestazioni elevate con costi di esercizio ridotti su tutta la durata dello pneumatico.

