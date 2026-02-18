Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season che unisce design e prestazioni

Published

Vredestein presenta il nuovo Quatrac Pro 2, uno pneumatico ultra-performante per tutte le stagioni che promette di ridefinire lo standard nel segmento all-season. Il lancio europeo è previsto per l’estate 2026 e segna un importante passo avanti nella combinazione di ingegneria innovativa e design distintivo.

Sviluppato e prodotto in Europa da Apollo Tyres Ltd, il Quatrac Pro 2 si distingue per una struttura rinnovata, materiali avanzati e un disegno direzionale del battistrada progettato per offrire massima aderenza e stabilità su ogni superficie, bagnata, asciutta o innevata. Il risultato è uno pneumatico in grado di garantire sicurezza e piacere di guida in qualsiasi condizione climatica.

Elemento iconico di questo nuovo modello è il fianco, disegnato in collaborazione con Italdesign, la storica azienda italiana con cui Apollo Tyres collabora da oltre 25 anni. Il nuovo tema stilistico, chiamato “Passage”, trae ispirazione dal ciclo delle stagioni e dal ritmo naturale del tempo. L’estetica del fianco è costruita attraverso un “gioco di pieni e vuoti”, dove forme morbide evocano foglie, neve, pioggia e vento, raccontando visivamente l’equilibrio tra dinamismo e armonia.

“Il tema di ‘Passaggio’ suggerisce un percorso continuo, in cui ogni stagione rappresenta una fase distinta ma interconnessa alle altre, che consente un’interpretazione personale del momento presente”, spiega Enrico Lago, Industrial Design Team Leader di Italdesign. “Così come avviene nella progettazione di un’auto, vediamo il fianco di uno pneumatico Vredestein come una tela bianca su cui esprimere il carattere di un prodotto ad alte prestazioni. Collaboriamo a stretto contatto con Vredestein da oltre 25 anni e le esperienze maturate in ogni progetto hanno costituito il fondamento per quello successivo. Quatrac Pro 2 segna un nuovo importante capitolo di questa partnership.”

La collaborazione fra Apollo Tyres e Italdesign, giunta al 27° anno, continua a rappresentare un punto di riferimento nel connubio tra estetica e tecnologia. Dal primo Sportrac del 1999 fino all’attuale Quatrac Pro 2, ogni progetto ha rafforzato l’immagine premium di Vredestein nel panorama europeo, con un design riconoscibile e una qualità costruttiva di alto livello.

Il fianco del nuovo Quatrac Pro 2 non è solo un esercizio di stile: rappresenta una perfetta sintesi tra forma e funzione. L’attenzione al dettaglio è pensata per integrarsi nell’estetica del veicolo, migliorandone l’impatto visivo e ottimizzando allo stesso tempo le performance dinamiche dello pneumatico.

Secondo Udyan Ghai, Group Head – Marketing di Apollo Tyres, “Questo pneumatico coniuga ingegneria all’avanguardia e design espressivo, consolidando la reputazione del marchio Vredestein in termini di innovazione e stile.” Una recente ricerca commissionata dall’azienda conferma che il design è un elemento sempre più apprezzato dai consumatori: il 43% degli automobilisti europei dichiara di preferire pneumatici con un fianco dallo stile distintivo rispetto ai modelli convenzionali.

Progettato per una gamma ampia di veicoli—dalle auto sportive alle supercar, dalle berline ai SUV ad alte prestazioni—il nuovo Quatrac Pro 2 sarà disponibile in tutta Europa a partire dall’estate 2026. Sarà inoltre compatibile con le vetture ibride ed elettriche grazie a una bassa rumorosità, ridotta resistenza al rotolamento e una struttura capace di garantire stabilità anche nei modelli più pesanti.

Con questo nuovo prodotto, Vredestein conferma la sua posizione di riferimento nel segmento degli pneumatici quattro stagioni, un ambito di cui è stata pioniera sin dagli anni Novanta. Il Quatrac Pro 2 non rappresenta solo una nuova generazione di pneumatici, ma anche una dichiarazione d’intenti: coniugare tecnologia, estetica e sostenibilità in un’esperienza di guida completa, sicura e raffinata.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Fulminacci annuncia “Fulminacci all’Aperto” dopo Sanremo e il nuovo album “Calcinacci”

Spettacolo

Goran Bregović e la sua Orchestra accendono il Pordenone Blues & Co. Festival 2026

Giochi

Battlefield 6 Stagione 2: nuove mappe, modalità Crepuscolo e Operazione Augur rivoluzionano il fronte europeo

Spettacolo

Nitro pronto a infiammare i palchi italiani con l’“Incubi Tour”

Motori

Hyundai rinnova Hyundai Renting: partnership strategica con Arval per il noleggio a lungo termine

Spettacolo

“Dizionario del Festival di Sanremo”: la nuova opera di Eddy Anselmi racconta 75 anni di storia della musica italiana

Spettacolo

Salmo pubblica oggi il nuovo singolo e video “Crackers” in attesa dell’album “Hellvisback 10 years later” fuori il 3 aprile

Giochi

King of Tokyo sbarca nel mondo dei videogiochi: il debutto ufficiale a maggio 2026

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season che unisce design e prestazioni

Motori

Mazda presenta “Craft Journeys”: un viaggio nell’arte della maestria artigianale

Spettacolo

Fabrizio Grecchi porta in scena il suo “Beatles Piano Solo”: un tributo esclusivo al mito dei Fab Four

Spettacolo

Raf torna a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”: un inno all’amore e al tempo

Giochi

Test Drive Unlimited Solar Crown arriva su PlayStation Plus Extra e Premium

Tecnologia

Garmin presenta Catalyst 2: il nuovo alleato intelligente per migliorare in pista

Spettacolo

Lana Del Rey torna con il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Motori

Opel Corsa YES Special Edition: stile, colore e tecnologia per distinguersi

Motori

Dal 550 Spyder alla 911: il contagiri centrale che definisce il DNA Porsche

Senza categoria

Fano accoglie la terza edizione di “Sopravènto”: il festival che unisce musica e mare

Società

Mastella e Di Pietro a confronto sul referendum della giustizia: il dibattito a “Realpolitik”

Spettacolo

The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai rinnova Hyundai Renting: partnership strategica con Arval per il noleggio a lungo termine

Hyundai Italia rafforza la sua offerta di mobilità con una nuova collaborazione che segna un passo importante nella strategia del marchio verso soluzioni flessibili...

53 minuti ago

Motori

Mazda presenta “Craft Journeys”: un viaggio nell’arte della maestria artigianale

Mazda rinnova il suo legame con il mondo dell’artigianato e del design lanciando “Craft Journeys”, una nuova serie di contenuti su YouTube che esplora...

5 ore ago

Tecnologia

Garmin presenta Catalyst 2: il nuovo alleato intelligente per migliorare in pista

Garmin ha annunciato ufficialmente l’arrivo del Catalyst™ 2, un dispositivo compatto dedicato agli appassionati e ai professionisti degli sport motoristici, progettato per aiutare i...

5 ore ago

Motori

Opel Corsa YES Special Edition: stile, colore e tecnologia per distinguersi

La Opel Corsa, da cinque anni consecutivi l’auto compatta più venduta in Germania, si rinnova con una proposta accattivante e ricca di contenuti. La...

5 ore ago