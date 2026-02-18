Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season che unisce design e prestazioni

Vredestein presenta il nuovo Quatrac Pro 2, uno pneumatico ultra-performante per tutte le stagioni che promette di ridefinire lo standard nel segmento all-season. Il lancio europeo è previsto per l’estate 2026 e segna un importante passo avanti nella combinazione di ingegneria innovativa e design distintivo.

Sviluppato e prodotto in Europa da Apollo Tyres Ltd, il Quatrac Pro 2 si distingue per una struttura rinnovata, materiali avanzati e un disegno direzionale del battistrada progettato per offrire massima aderenza e stabilità su ogni superficie, bagnata, asciutta o innevata. Il risultato è uno pneumatico in grado di garantire sicurezza e piacere di guida in qualsiasi condizione climatica.

Elemento iconico di questo nuovo modello è il fianco, disegnato in collaborazione con Italdesign, la storica azienda italiana con cui Apollo Tyres collabora da oltre 25 anni. Il nuovo tema stilistico, chiamato “Passage”, trae ispirazione dal ciclo delle stagioni e dal ritmo naturale del tempo. L’estetica del fianco è costruita attraverso un “gioco di pieni e vuoti”, dove forme morbide evocano foglie, neve, pioggia e vento, raccontando visivamente l’equilibrio tra dinamismo e armonia.

“Il tema di ‘Passaggio’ suggerisce un percorso continuo, in cui ogni stagione rappresenta una fase distinta ma interconnessa alle altre, che consente un’interpretazione personale del momento presente”, spiega Enrico Lago, Industrial Design Team Leader di Italdesign. “Così come avviene nella progettazione di un’auto, vediamo il fianco di uno pneumatico Vredestein come una tela bianca su cui esprimere il carattere di un prodotto ad alte prestazioni. Collaboriamo a stretto contatto con Vredestein da oltre 25 anni e le esperienze maturate in ogni progetto hanno costituito il fondamento per quello successivo. Quatrac Pro 2 segna un nuovo importante capitolo di questa partnership.”

La collaborazione fra Apollo Tyres e Italdesign, giunta al 27° anno, continua a rappresentare un punto di riferimento nel connubio tra estetica e tecnologia. Dal primo Sportrac del 1999 fino all’attuale Quatrac Pro 2, ogni progetto ha rafforzato l’immagine premium di Vredestein nel panorama europeo, con un design riconoscibile e una qualità costruttiva di alto livello.

Il fianco del nuovo Quatrac Pro 2 non è solo un esercizio di stile: rappresenta una perfetta sintesi tra forma e funzione. L’attenzione al dettaglio è pensata per integrarsi nell’estetica del veicolo, migliorandone l’impatto visivo e ottimizzando allo stesso tempo le performance dinamiche dello pneumatico.

Secondo Udyan Ghai, Group Head – Marketing di Apollo Tyres, “Questo pneumatico coniuga ingegneria all’avanguardia e design espressivo, consolidando la reputazione del marchio Vredestein in termini di innovazione e stile.” Una recente ricerca commissionata dall’azienda conferma che il design è un elemento sempre più apprezzato dai consumatori: il 43% degli automobilisti europei dichiara di preferire pneumatici con un fianco dallo stile distintivo rispetto ai modelli convenzionali.

Progettato per una gamma ampia di veicoli—dalle auto sportive alle supercar, dalle berline ai SUV ad alte prestazioni—il nuovo Quatrac Pro 2 sarà disponibile in tutta Europa a partire dall’estate 2026. Sarà inoltre compatibile con le vetture ibride ed elettriche grazie a una bassa rumorosità, ridotta resistenza al rotolamento e una struttura capace di garantire stabilità anche nei modelli più pesanti.

Con questo nuovo prodotto, Vredestein conferma la sua posizione di riferimento nel segmento degli pneumatici quattro stagioni, un ambito di cui è stata pioniera sin dagli anni Novanta. Il Quatrac Pro 2 non rappresenta solo una nuova generazione di pneumatici, ma anche una dichiarazione d’intenti: coniugare tecnologia, estetica e sostenibilità in un’esperienza di guida completa, sicura e raffinata.