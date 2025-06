Vredestein rinnova la sua partnership con la 1000 Miglia fino al 2027

Il marchio Vredestein di Apollo Tyres ha annunciato l’estensione della sua partnership con la prestigiosa gara di auto d’epoca, la 1000 Miglia, fino al 2027. Questo prolungamento accompagna l’evento fino al suo centesimo anniversario, confermando ancora una volta il ruolo di Apollo Tyres come “Official Tyres Partner” della manifestazione. La collaborazione con la 1000 Miglia è iniziata nel 2017 e si è dimostrata un successo tale da meritare questa continuazione.

Un altro elemento chiave del rafforzamento di questa partnership è la conferma della collaborazione con Giancarlo Fisichella. L’ex pilota di Formula 1 continuerà a rappresentare il marchio Vredestein almeno fino ad agosto 2026. Dal momento in cui si è unito al team nel 2024, Fisichella ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo e nei test dei pneumatici Vredestein. Parteciperà alla 1000 Miglia di quest’anno al volante di una Fiat 1100/103 TV Berlina, equipaggiata con pneumatici Vredestein Sprint Classic, dimostrando l’affidabilità e la qualità delle gomme in condizioni di gara.

La 1000 Miglia è un evento di risonanza mondiale, spesso definito “La corsa più bella del mondo”. Durante quest’anno, si prevede la partecipazione di oltre 300 vetture d’epoca, lungo un percorso di circa 1.600 chilometri da Brescia a Roma e ritorno. Le auto, per poter gareggiare, devono essere prodotte prima del 31 dicembre 1957, appartenendo a marchi che hanno partecipato alle prime edizioni della gara, tra il 1927 e il 1957. Questo dettaglio sottolinea l’importanza di mantenere la tradizione e l’autenticità in uno scenario automobilistico storico.

La gamma di pneumatici Vredestein Classic è particolarmente apprezzata per la sua capacità di combinare estetica vintage e tecnologia moderna. Il modello Sprint Classic garantisce comfort, silenziosità e aderenza, ideali per eventi automobilistici di alto profilo come la 1000 Miglia. “La nostra gamma Vredestein Classic è progettata per gli appassionati che cercano stile e prestazioni. Non esiste un palcoscenico migliore della corsa più bella del mondo per presentare i nostri prodotti”, ha dichiarato Yves Pouliquen, Vice President Commercial EMEA di Apollo Tyres Ltd.

Il nuovo contratto non solo rafforza la presenza di Vredestein alla 1000 Miglia, ma garantisce anche la partecipazione attiva del marchio a eventi correlati come la Coppa delle Alpi e la 1000 Miglia Experience Italy. Questo sottolinea l’impegno di Apollo Tyres a promuovere e sostenere il settore delle auto d’epoca su scala globale, portando innovazione e tradizione a nuovi livelli.