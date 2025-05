Vredestein Wintrac Pro scelto come primo equipaggiamento per Volkswagen Tiguan

Vredestein Wintrac Pro, è stato selezionato come equipaggiamento originale per il SUV Volkswagen Tiguan in Europa. Questa collaborazione con il Volkswagen Group rappresenta un ulteriore passo avanti per Apollo Tyres nel consolidare la sua posizione nel mercato del primo equipaggiamento (OE) europeo.

La misura scelta per Tiguan è la 215/65 R17 99H, che sarà montata direttamente nello stabilimento di Wolfsburg, in Germania. “Vredestein Wintrac Pro è lo pneumatico ideale per la Volkswagen Tiguan, perché in grado di offrire prestazioni eccezionali sia sull’asfalto asciutto delle autostrade sia sulle strade di montagna innevate,” ha dichiarato Yves Pouliquen, Vice President, Commercial, Europe, di Apollo Tyres Ltd. Questo pneumatico pluripremiato è stato progettato per garantire un’aderenza straordinaria su superfici innevate, ghiacciate e bagnate, grazie a un avanzato design del battistrada e una mescola innovativa ricca di silice e resine.

Wintrac Pro non solo offre prestazioni eccezionali in condizioni invernali ma esalta anche le caratteristiche di guida sportiva del Tiguan. Con la certificazione “Three Peak Mountain Snowflake” e conforme alle normative UE ECE R117, il Wintrac Pro soddisfa gli elevati standard di sicurezza e prestazioni di Volkswagen. “Siamo entusiasti di vedere la Tiguan unirsi alla crescente lista di veicoli equipaggiati con pneumatici Vredestein di serie e ci auguriamo di consolidare ulteriormente il nostro rapporto con Volkswagen Group,” ha aggiunto Pouliquen.

Inoltre, il Wintrac Pro è dotato di un indice di velocità “H”, che permette di raggiungere fino a 210 km/h offrendo sia sicurezza che stabilità. Con una classificazione “A” per l’aderenza sul bagnato e “C” per la resistenza al rotolamento, migliora anche l’efficienza del veicolo, garantendo un’esperienza di guida confortevole e silenziosa. Le lamelle orizzontali ottimizzano frenata e accelerazione, distribuendo uniformemente la pressione per massimizzare l’aderenza sulla neve.