AGON PRO AGP257FT: il monitor gaming che tocca i 1000 Hz arriva nel 2027

AGON by AOC presenta il nuovo AGON PRO AGP257FT, il monitor più veloce mai sviluppato nella sua gamma e destinato a ridefinire gli standard del gaming competitivo. Dotato di un pannello Fast IPS a base di ossido da 24,5 pollici (62,2 cm), offre una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz - overcloccabile fino a 1050 Hz tramite DisplayPort 2.1 o HDMI 2.1 - abbinata a un tempo di risposta minimo di 0,3 ms GtG e un valore di 0,1 ms MPRT per movimenti impeccabilmente nitidi.



Si tratta di un modello progettato specificamente per professionisti degli eSports e gamer che cercano il massimo della reattività in titoli frenetici. Il monitor garantisce un'esperienza di gioco fluida grazie al supporto NVIDIA G-SYNC compatible, alla tecnologia Motion Blur Reduction Plus (MBR+) per ridurre la sfocatura e al comfort visivo curato nei minimi dettagli.



L'AGON PRO AGP257FT si distingue inoltre per la qualità dell'immagine: la luminosità tipica raggiunge i 450 nit, il pannello è certificato VESA DisplayHDR 400 e supporta local dimming su 20 zone, mentre la copertura colore arriva al 99% sRGB e 90% DCI-P3. Ogni unità viene fornita con report di uniformità di colore e luminosità.



Il comfort visivo rimane centrale anche nelle lunghe sessioni: la tecnologia Low Blue Light basata sull'hardware riduce le emissioni di luce blu direttamente dalla retroilluminazione, senza alterare la qualità cromatica, mentre la polarizzazione circolare certificata TÜV Rheinland contribuisce a minimizzare riflessi e affaticamento. La retroilluminazione Flicker-Free con alimentazione DC e la superficie antiriflesso completano la dotazione.



Pensato per le esigenze dei professionisti eSports, il supporto regolabile permette aggiustamenti precisi in altezza (fino a 150 mm), inclinazione, rotazione e orientamento verticale. Sono integrate tacche di misurazione per mantenere facilmente la configurazione ideale, un meccanismo a sgancio rapido per trasporto agile, QuickSwitch per la selezione immediata delle modalità di gioco e numerose opzioni di connettività tra cui 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 2.1, uscita cuffie e un hub USB a tre porte.



Non mancano dettagli pensati per l'esperienza sul campo: illuminazione Light FX, gancio portacuffie e supporto PiP/PbP. Di alto livello anche il design e la cura per i dettagli tecnici, a testimonianza della volontà di AGON by AOC di offrire uno strumento capace di eliminare qualsiasi limite nella performance.



Ai massimi livelli del gioco competitivo, le partite si decidono in pochi millisecondi. Con AGON PRO AGP257FT, ci siamo posti l'obiettivo di eliminare il monitor come fattore limitante, combinando una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz / 1050 Hz in modalità OC con tempi di risposta fino a 0,3 ms GtG, affinché ogni flick, peek e reazione appaiano sullo schermo esattamente nel momento in cui si verificano, afferma César Acosta, Senior Gaming Product Manager di AGON by AOC.



Il monitor arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2027, pronto a diventare punto di riferimento per la prossima generazione di giocatori professionisti e appassionati di eSports.