Moda

X Privilege E-Dry Enduro e calze X Comp: la combo che conquista l’offroad tutto l’anno

Published

Chi vive l’offroad sa che ogni terreno, stagione e condizione mettono a dura prova non solo la moto ma anche l’equipaggiamento del pilota. È qui che entra in gioco Eleveit, marchio da sempre legato al mondo del fuoristrada, che propone una soluzione pensata per affrontare ogni avventura con sicurezza e comfort: lo stivale X Privilege E-Dry Enduro e il calzino tecnico X Comp.

Impermeabilità, protezione e comfort: tre parole che riassumono l’essenza dello stivale firmato Eleveit. Equipaggiato con la membrana E-Dry, il modello garantisce una totale impermeabilità, mantenendo il piede asciutto in qualsiasi situazione, dal guado sull’acqua alla neve in quota. Leggero e flessibile, è stato progettato per offrire prestazioni elevate anche nell’enduro estremo, dove precisione e libertà di movimento sono fondamentali.

A fare la differenza è il sistema Controlled Lateral Flexion, un meccanismo che controlla il movimento laterale della caviglia entro il suo arco naturale, impedendo estensioni e torsioni dannose. La tomaia, realizzata in microfibra leggera e resistente, assicura libertà di movimento e durabilità nel tempo. La suola in gomma, incollata e sostituibile, è scolpita per garantire grip e stabilità su terreni bagnati o scivolosi. Il comfort è amplificato dalle quattro leve micrometriche che consentono una regolazione precisa e una facile calzata, rendendo lo stivale pratico da indossare e togliere.

Certificato CE, lo X Privilege E-Dry Enduro è disponibile nella colorazione nero/marrone, nelle taglie dal 39 al 48, al prezzo consigliato di 319,90€.

Accanto allo stivale, Eleveit propone il nuovo calzino lungo X Comp, un accessorio pensato per completare il kit dell’avventuriero offroad. Testato e approvato da due protagonisti del Mondiale di Enduro, Steve Holcombe e Morgan Lesiardo, il calzino è realizzato per garantire comfort e protezione anche durante le giornate di guida più intense.

Senza cuciture, con rinforzi antiabrasione su stinco e malleolo, inserti in spugna per il supporto del polpaccio e una fascia elastica antitorsione sul collo del piede, lo X Comp diventa un alleato indispensabile per chi vuole affrontare il fuoristrada con il massimo della sicurezza e della comodità. È disponibile in quattro taglie unisex, dal 37 al 48, al prezzo di 19,90€.

Per celebrare l’unione perfetta tra performance e comfort, Eleveit ha attivato una promozione speciale: un paio di X Comp in omaggio per ogni acquisto di stivali o scarpe effettuato fino al 31 dicembre 2025.

Con l’accoppiata X Privilege E-Dry Enduro e X Comp, Eleveit riafferma ancora una volta la sua missione: accompagnare ogni motociclista in un’esperienza senza limiti, fatta di libertà, avventura e passione pura per l’offroad.

