XGIMI presenta quattro nuovi proiettori smart all’avanguardia all’IFA 2024

XGIMI ha lasciato il pubblico di IFA 2024 senza fiato con l’annuncio di quattro nuovi proiettori smart progettati per soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti.

I proiettori HORIZON S Max e HORIZON S Pro introducono un design rinnovato, specifiche tecniche migliorate e un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente direttamente nel proprio soggiorno. Dotati di supporto integrato completamente rotabile e tecnologia Intelligent Screen Adaptation (ISA) 5.0, questi modelli offrono una configurazione perfetta sin dall’inizio.

Con la tecnologia Dual Light 2.0 di XGIMI e altoparlanti integrati da 2x12W Harman Kardon, supportati da Dolby Audio, gli utenti possono godere di immagini 4K e un paesaggio sonoro ricco che trasforma ogni scena in un’esperienza da cinema.

Elfin Flip è un proiettore smart Full HD portatile e leggero progettato per l’intrattenimento in movimento. Con una luminosità di 400 ISO Lumen, capacità di proiezione fino a 150 pollici e tecnologia Intelligent Screen Adaptation, questo proiettore offre un’esperienza visiva impressionante su grande schermo in qualsiasi ambiente.

La versione aggiornata di Halo+ presenta l’integrazione con Google TV, rendendo disponibili film, programmi e molto altro dalle app e abbonamenti preferiti degli utenti. Con la batteria integrata, Halo+ è perfetto per sessioni di cinema all’aperto e serate di cinema accoglienti in casa.

Con prezzi accessibili e disponibilità imminente sul mercato, i nuovi proiettori di XGIMI promettono di portare l’intrattenimento domestico a nuovi livelli. Che si tratti di qualità visiva, portabilità o versatilità, XGIMI ha il proiettore giusto per soddisfare le esigenze di ogni consumatore.