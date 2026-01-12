Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Xiaomi conferma il proprio impegno nel sostenere lo sport e in particolare nel promuovere i valori della squadra e dell’innovazione, diventando Sponsor di Olimpia Milano, una delle società di basket più prestigiose e vincenti d’Italia. La collaborazione rappresenta un nuovo passo strategico per il marchio, sempre più vicino al mondo dello sport e alle community che condividono passione, energia e spirito competitivo.

L’accordo con Olimpia Milano evidenzia la volontà di Xiaomi di rafforzare la propria presenza sul territorio italiano attraverso un progetto che lega tecnologia e sport, due settori che condividono elementi chiave come dinamismo, precisione e lavoro di squadra. La sponsorizzazione, infatti, si inserisce nel più ampio piano di comunicazione del brand volto ad avvicinare gli utenti e i fan del basket al proprio ecosistema tecnologico.

Xiaomi punta a creare sinergie tra il mondo digitale e quello sportivo, proponendo un’esperienza innovativa per gli appassionati di basket e per i consumatori. L’azienda, riconosciuta a livello globale per la qualità e l’accessibilità dei propri prodotti, intende ispirare le persone a superare i propri limiti, valorizzando il legame tra tecnologia e quotidianità.

Fondata nell’aprile 2010 e quotata alla Borsa di Hong Kong dal 2018, Xiaomi Corporation è oggi una delle principali realtà mondiali nel settore dell’elettronica di consumo e della produzione intelligente. L’azienda è diventata un punto di riferimento per la connettività domestica, sviluppando una piattaforma AIoT (Artificial Intelligence of Things) leader nel mondo, con oltre 989 milioni di dispositivi intelligenti connessi alla propria rete, esclusi smartphone, laptop e tablet.

Nel 2023, Xiaomi ha aggiornato la propria strategia presentando l’ecosistema “Human × Car × Home”, con l’obiettivo di integrare in modo armonico dispositivi personali, automobili e prodotti per la casa intelligente. Tale evoluzione riflette il principio fondante dell’azienda: “Mettersi al servizio dell’utente e diventare l’azienda di riferimento nel loro cuore”.

A giugno 2025, Xiaomi ha raggiunto circa 731,2 milioni di utenti mensili attivi a livello globale e, nel luglio 2025, è stata inserita nella Fortune Global 500 per il settimo anno consecutivo, posizionandosi al 297° posto. Presente in oltre 100 Paesi e regioni nel mondo, il brand continua ad ampliare la propria offerta e ad affermarsi come leader nel mercato tecnologico globale.

Con la sponsorizzazione di Olimpia Milano, Xiaomi non solo rinnova il proprio legame con l’Italia, ma rafforza anche la sua identità come marchio vicino alle persone e alle loro passioni. Una partnership che unisce tecnologia, sport e innovazione, con l’obiettivo di ispirare nuove generazioni di utenti e tifosi a vivere ogni giorno con energia e creatività.

“Xiaomi accende la passione per il basket” non è soltanto uno slogan, ma un impegno concreto verso lo sport e i suoi valori: determinazione, spirito di squadra e volontà di migliorarsi. Un’alleanza che promette di rendere il futuro del basket italiano ancora più connesso, moderno e appassionante.