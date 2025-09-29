Xiaomi apre un centro europeo di R&D e Design per veicoli elettrici a Monaco di Baviera

Xiaomi compie un passo decisivo nella sua strategia di espansione globale annunciando oggi l’apertura di un nuovo centro europeo di ricerca e design dedicato ai veicoli elettrici (Xiaomi EV). Lo stabilimento, situato nel cuore di uno dei principali hub europei per l’ingegneria e il design automobilistico, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso dell’azienda verso la mobilità smart e sostenibile.

Il centro avrà come obiettivo lo sviluppo della performance dei veicoli, delle tecnologie EV di nuova generazione e del design innovativo, con un’attenzione particolare all’esperienza del cliente e alla ricerca avanzata. Questa scelta rafforza la strategia Xiaomi basata sull’ecosistema intelligente “Human x Car x Home”, che integra mobilità, casa connessa e intelligenza artificiale.

Con la creazione del centro di Monaco, Xiaomi EV punta a consolidare un network internazionale dedicato all’innovazione. La presenza in Germania, cuore dell’industria automobilistica europea, consente di accedere a un bacino di competenze di eccellenza e accelerare lo sviluppo di soluzioni per la guida intelligente, la sicurezza e le dinamiche avanzate dei veicoli elettrici.

L’espansione, infatti, è parte integrante della missione di Xiaomi EV di offrire veicoli ispirazionali e ad alte prestazioni, sempre conformi ai più elevati standard di qualità e sicurezza richiesti a livello internazionale.

Il nuovo centro ospiterà un team internazionale di ingegneri, designer e ricercatori, provenienti da diversi Paesi, con l’obiettivo di stimolare l’innovazione nella guida autonoma, nelle piattaforme EV e nelle esperienze utente di nuova generazione.

Xiaomi EV, inoltre, ha dichiarato di voler promuovere partnership strategiche con centri di ricerca e aziende europee, creando sinergie per accelerare l’integrazione delle soluzioni di mobilità smart. Particolare attenzione sarà rivolta alle infrastrutture di ricarica, all’etica dell’intelligenza artificiale e alla sostenibilità del settore automotive.

L’apertura del centro R&D e Design a Monaco di Baviera arriva dopo il successo in Cina dei modelli Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Ultra e Xiaomi YU7, che hanno rafforzato la presenza del brand nel mercato automobilistico elettrico.

Questo nuovo passo segna l’inizio di una fase cruciale: Xiaomi EV si prepara al debutto ufficiale nel mercato europeo entro il 2027, con l’obiettivo dichiarato di diventare un protagonista di riferimento nella nuova era della mobilità intelligente.