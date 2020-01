Xiaomi selezionerà 20 Mi Fan che entreranno a far parte del programma “Mi Explorers 2020”

La Mi Community è da sempre un punto di riferimento importante per Xiaomi, motivo per cui l’azienda, in vista del suo decimo anniversario, ha deciso di lanciare la seconda edizione di Mi Explorers, l’esclusivo programma rivolto a tutti i Mi Fan più appassionati.

L’anno scorso, per l’evento di lancio di Xiaomi Mi 9, 20 taletuosi Mi Fan sono stati coinvolti in un viaggio a Barcellona in occasione del MWC per avere la possibilità di vivere l’atmosfera della più grande fiera al mondo dedicata al mobile e per provare in anteprima mondiale il nuovo flagship.

Anche quest’anno, Xiaomi ha deciso di premiare la Community per il costante sostegno dimostrato nel corso di questi anni, riservando grandi sorprese e vantaggi. Infatti, grazie al programma Mi Explorers 2020, saranno selezionati 20 Mi Fan che avranno la possibilità di vedere e provare in anteprima i nuovi dispositivi presto annunciati al mercato mondiale, nonché l’opportunità di partecipare gratuitamente ad uno speciale evento Xiaomi.

La registrazione al programma, che quest’anno prevede quattro diverse categorie – fotografi, creative videomaker, blogger e youtuber – inizierà oggi e si concluderà martedì 4 febbraio, con conseguente annuncio dei partecipanti mercoledì 5 febbraio. I 20 fortunati Mi Fan che supereranno le selezioni, saranno chiamati a completare una serie di interessanti e avvincenti missioni!

