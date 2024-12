Xiaomi SU7 Max: la berlina elettrica sbarca a Milano

Un grande successo ha accompagnato questi primi giorni di esposizione di Xiaomi SU7 Max, posizionata nel cuore del business district di Milano, in Piazza Duca D’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale.

La berlina elettrica di Xiaomi, per la prima volta in Italia, rimarrà esposta fino al prossimo 6 gennaio, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di scoprire il futuro della mobilità.

Xiaomi SU7 Max, infatti, è una macchina full-size che coniuga prestazioni straordinarie a un’anima green, grazie a tecnologie avanzate come motori elettrici di nuova generazione, batterie ultra-performanti, sistemi di guida autonoma e un abitacolo intelligente.

Con il suo arrivo, il veicolo è così diventato uno dei pilastri fondamentali della strategia “Human x Car x Home” di Xiaomi, un ecosistema che integra persone, automobili e abitazioni in perfetta armonia, per un futuro sempre più connesso e sostenibile. Xiaomi SU7 Max si inserisce infatti in un ecosistema innovativo che va oltre la semplice mobilità, permettendo di vivere un’esperienza unica dove auto, casa e dispositivi smart sono integrati per migliorare e semplificare la quotidianità.

A meno di un anno dal debutto internazionale, l’esposizione ha visto un’affluenza record raggiungendo più di 100.000 persone di passaggio in tre giorni.

Un grande evento di inaugurazione aperto al pubblico si è tenuto il 15 dicembre, attirando più di mille persone in sole 3 ore! Xiaomi SU7 Max è stata la protagonista di stazione di Milano Centrale. Con loghi, video e 12 schermi digitali, il messaggio della strategia “Human x Car x Home” ha preso vita in modo vibrante e impattante.

Inoltre, per l’occasione, Xiaomi ha anche creato un esclusivo spazio espositivo all’interno del Villaggio di Natale ‘Senstation Winter’, un progetto di Grandi Stazioni Retail, dov’è possibile immergersi a 360° nell’universo Xiaomi e scoprire in prima persona le soluzioni innovative che rendono sempre più concreta la visione di un futuro più smart e connesso.

Il progetto è stato curato da EssenceMediaCom, la quale ha gestito tutti gli aspetti media che la parte strategica, mentre per la parte di implementazione si è avvalsa della curatela di GroupM Entertainment, unit specializzata in eventi e attivazioni on field, per raggiungere una visibilità di grande impatto.