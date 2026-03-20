XPENG aggiorna G6 e G9: con XOS 5.8.7 guida più fluida e cockpit sempre più smart

Nel panorama sempre più competitivo della mobilità elettrica e connessa, XPENG compie un nuovo passo avanti nel segno dell’innovazione continua annunciando il rilascio globale di XOS 5.8.7, l’ultimo aggiornamento software over-the-air destinato ai modelli XPENG G6 e XPENG G9. Un update che non si limita a introdurre nuove funzionalità, ma punta a raffinare in profondità l’esperienza di guida e di bordo, confermando la strategia a doppio binario del marchio: migliorare costantemente i veicoli già in circolazione mentre si sviluppano le tecnologie del futuro.

Con XOS 5.8.7, l’assistenza alla guida diventa più naturale e prevedibile, grazie a una serie di ottimizzazioni mirate ai sistemi più utilizzati nella quotidianità. L’Adaptive Cruise Control e il Lane Centering Control sono stati affinati per garantire una marcia più fluida, riducendo le decelerazioni inutili e migliorando la stabilità nella gestione della corsia.

Il risultato è una guida più rilassata, in cui il veicolo mantiene con maggiore precisione la distanza di sicurezza e la traiettoria, limitando al minimo le correzioni di sterzo sui tratti rettilinei. Anche gli avvisi di deviazione dalla corsia risultano più tempestivi e accurati, contribuendo ad aumentare il livello complessivo di sicurezza e consapevolezza al volante.

L’aggiornamento non si ferma alla guida, ma interviene anche sull’esperienza digitale a bordo. Il sistema di infotainment diventa più reattivo e stabile, migliorando sensibilmente la connessione con Apple CarPlay e Android Auto, due elementi ormai centrali nell’utilizzo quotidiano dell’auto.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al mercato europeo, con ottimizzazioni mirate per le applicazioni locali. Disney+ offre ora una riproduzione fluida e senza interruzioni, mentre il sistema di karaoke Karafun, utilizzabile anche senza microfono, beneficia di una qualità audio superiore, trasformando l’abitacolo in uno spazio di intrattenimento immersivo.

A rendere ancora più accessibile il sistema contribuisce il supporto a dieci lingue europee, tra cui italiano, inglese, francese e tedesco, a testimonianza della crescente attenzione di XPENG verso il pubblico del Vecchio Continente.

Alla base di XOS 5.8.7 c’è una filosofia chiara: l’auto come piattaforma in continua evoluzione. I modelli del marchio sono infatti progettati secondo un’architettura software-defined, che consente aggiornamenti costanti nel tempo. Gli update OTA permettono di migliorare prestazioni, sicurezza e funzionalità senza necessità di interventi in officina, sfruttando dati reali e feedback degli utenti.

Non a caso, lo sviluppo di questo aggiornamento ha coinvolto direttamente la community, con circa 200 utenti europei impegnati in test su strada in diversi contesti di guida. Un approccio partecipativo che consente di affinare il prodotto in base alle esigenze concrete dei clienti.

Parallelamente agli aggiornamenti software, XPENG guarda al futuro con lo sviluppo della nuova architettura basata su intelligenza artificiale, che includerà il sistema Vision-Language-Action (VLA 2.0). Le prossime piattaforme del marchio saranno progettate per integrare capacità di guida intelligente sempre più avanzate, in linea con l’evoluzione normativa dei mercati globali.

In questo scenario, XOS 5.8.7 rappresenta molto più di un semplice aggiornamento: è un tassello di una strategia più ampia, in cui innovazione software e sviluppo tecnologico procedono in parallelo. L’obiettivo è chiaro: offrire veicoli che migliorano nel tempo, accompagnando gli utenti verso una nuova era della mobilità intelligente basata sull’intelligenza artificiale.