XPENG avveniristico protagonista della Milano Design Week 2025

L’innovativa azienda cinese XPENG, leader nel settore high-tech e automobilistico, ha scelto la prestigiosa cornice della Milano Design Week 2025 per la sua attesissima anteprima sul mercato italiano. Fondata nel 2014, XPENG si distingue per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di veicoli elettrici intelligenti basati sull’Intelligenza Artificiale (AI), con una forte vocazione globale.

L’impegno di XPENG in Europa è tangibile e in continua crescita. Dopo il suo ingresso nel mercato norvegese nel 2021, l’azienda ha progressivamente introdotto le sue tecnologie all’avanguardia in Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Irlanda e, ora, Italia. A livello globale, nel primo trimestre del 2025, XPENG ha registrato consegne superiori a 94.000 vetture, segnando una crescita impressionante di oltre il 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’ADI Design Museum di Milano, tempio del design italiano e sede della collezione storica del Premio Compasso d’Oro, è stato selezionato da XPENG come palcoscenico esclusivo per ospitare la mostra “XPENG: #FUTUREMOBILITY“. Aperta fino al 13 aprile, l’esposizione offre un’opportunità unica per scoprire le soluzioni all’avanguardia di un brand che fonde robotica, intelligenza artificiale e design futuristico.

Protagoniste dell’evento sono tre creazioni avveniristiche di XPENG, destinate a ridefinire il concetto di mobilità: la EV XPENG P7+, la prima vettura al mondo definita dall’Intelligenza Artificiale, l’auto elettrica volante XPENG AEROTH X2, già insignita del Gold Prize al “China Excellent Industrial Design Award”, e il robot umanoide IRON, all’avanguardia nell’integrazione tra AI e movimento biomimetico.

“Non c’è un luogo migliore dell’Italia per parlare della cultura dell’automobile, di design senza tempo e del futuro prossimo della mobilità!”, ha dichiarato con entusiasmo Brian Gu, Vice Chairman & President di XPENG. “Oggi all’iconico ADI Design Museum aggiungiamo una nuova pietra miliare alla storia di XPENG: la Design Week milanese di quest’anno si sposa alla perfezione con la nostra visione. Non solo costruiamo veicoli con funzioni di guida intelligente, definiti dal giusto mix di IA, hardware e software, ma siamo anche impegnati nello sviluppo di velivoli a decollo e atterraggio verticale e nella robotica”.

XPENG P7+: L’Esploratore della Mobilità Futura

La XPENG P7+, berlina executive completamente elettrica, rappresenta un significativo passo avanti nella creazione di veicoli intelligenti. Definita come la prima vettura al mondo guidata dall’Intelligenza Artificiale, la P7+ è progettata per agevolare la transizione verso la mobilità elettrica intelligente. Essa si evolve da semplice veicolo a ecosistema intelligente adattivo, con sistemi di IA avanzata che apprendono dalle interazioni quotidiane, personalizzando l’esperienza di guida in base alle abitudini e preferenze del conducente. L’architettura cognitiva del veicolo anticipa le esigenze, mentre l’interfaccia si adatta dinamicamente al contesto, fornendo informazioni pertinenti al momento giusto. La P7+ integra l’AI nel telaio, nel gruppo propulsore, nel sistema di guida, nell’abitacolo smart e nella XPENG AI Hawkeye Visual Solution, rendendo la guida intelligente una caratteristica fondamentale.

XPENG AI Hawkeye Visual Solution

Il cuore tecnologico della P7+ è la XPENG AI Hawkeye Visual Solution, un sistema visivo avanzato che utilizza due telecamere da 8M (anteriore e posteriore), radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni per offrire prestazioni di guida intelligente paragonabili ai sistemi LiDAR. Questa soluzione garantisce una visione e una percezione più chiare, precise e ad elevata portata, consentendo al computer di bordo di operare efficacemente anche in condizioni di scarsa illuminazione, forte contrasto e controluce, oltre al riconoscimento di segnali stradali e semafori.

Prestazioni ed Efficienza Energetica

La XPENG P7+ offre un’autonomia che varia da 602 a 710 km (CLTC) a seconda delle versioni, entrambe capaci di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Analogamente alla G6, anch’essa in arrivo in Italia, la P7+ adotta una piattaforma SiC (Carburo di silicio) da 800V. È inoltre equipaggiata con l’innovativo sistema di assistenza alla guida L2++ ADAS. Grazie agli aggiornamenti over-the-air (OTA), le funzionalità del veicolo sono in continua evoluzione, garantendo il miglioramento delle prestazioni e l’implementazione di nuove caratteristiche. Con una lunghezza di oltre 5 metri, la P7+ presenta linee fluide, aerodinamiche ed eleganti. Il design dinamico è accentuato da elementi muscolari sul cofano anteriore e sulle fiancate posteriori, mantenendo un equilibrio minimalista e un frontale dal forte impatto avveniristico.

XPENG G6: Il SUV Coupé Ultra-Intelligente

La XPENG G6 è un moderno SUV coupé smart che unisce eleganza sportiva e tecnologia avanzata. Il suo design audace include cerchi da 20 pollici e un tetto panoramico. L’architettura a 800V con ricarica rapida fino a 280 kW consente di passare dal 10% all’80% di carica in meno di 20 minuti, offrendo fino a 570 km di autonomia WLTP. La versione a trazione integrale eroga 476 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Gli interni spaziosi e di alta qualità includono il sistema operativo Xmart OS, pompa di calore, funzione V2L e un impianto audio da 960W.

XPENG G9: Il SUV Ammiraglia Intelligente

La XPENG G9 è il SUV ammiraglia ultra-intelligente che combina lusso, tecnologia all’avanguardia e prestazioni straordinarie. La sua silhouette decisa, i dettagli aerodinamici e gli interni spaziosi offrono un’esperienza di viaggio premium, con sedili confortevoli, un impianto audio Dynaudio da 2150W con 22 altoparlanti e un tetto panoramico. Dotata di architettura a 800V, la G9 può percorrere 200 km con soli 5 minuti di ricarica ultrarapida e raggiungere l’80% in meno di 20 minuti. La versione top di gamma AWD Performance ha un’autonomia fino a 570 km WLTP, 550 CV e accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Il sistema intelligente XPILOT 4.0 garantisce avanzati sistemi di assistenza alla guida.

XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier e XPENG X2: La Mobilità Aerea del Futuro

All’ADI Design Museum spicca anche l’eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing) XPENG AEROTH X2, un veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale di quinta generazione che mira a rivoluzionare il trasporto urbano. Sviluppato da XPENG AEROTH, la più grande azienda di veicoli volanti in Asia, l’X2 introduce una nuova dimensione di libertà e sostenibilità nelle aree metropolitane congestionate. Il velivolo, completamente elettrico, è il precursore della XPENG AEROHT Land Aircraft Carrier, presentata al CES di Las Vegas all’inizio dell’anno, che punta a rendere il volo personale accessibile con un funzionamento semplificato e un’esperienza d’uso ottimizzata. Con oltre 3.000 ordini di interesse già ricevuti, l’Aircraft Carrier si presenta come la prima auto volante modulare prodotta in serie, con le prime consegne previste per il 2026. L’XPENG AEROTH X2, biposto e con doppia modalità di pilotaggio (manuale o autonomo), raggiunge una velocità massima di 130 km/h con un’autonomia di volo di circa 35 minuti. La sua tecnologia eVTOL consente l’operatività in spazi urbani limitati, superando i vincoli infrastrutturali tradizionali. La struttura in fibra di carbonio contribuisce alla leggerezza complessiva. L’AEROTH X2, vincitore del Gold Prize al “China Excellent Industrial Design Award”, è concepito per trasformare il viaggio in un’esperienza naturale e rilassante.

IRON: Il Robot Umanoide di XPENG Robotics

Tra le innovazioni tecnologiche in mostra, IRON, l’avanzatissimo robot umanoide di XPENG Robotics, cattura l’attenzione come simbolo della visione pionieristica dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale applicata.