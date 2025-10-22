Connect with us

Motori

XPENG G6 e G9: primo “Unstoppable Weekend” per il brand

Published

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, le concessionarie italiane aderenti apriranno le porte all’XPENG Unstoppable Weekend, un evento immersivo che permetterà al pubblico di scoprire da vicino il mondo del brand cinese XPENG, tra i protagonisti più innovativi della nuova mobilità elettrica intelligente. Durante il weekend, i visitatori potranno vivere un’esperienza completa tra test drive personalizzati, consulenze sugli eco-incentivi statali e offerte dedicate all’acquisto dei nuovi SUV XPENG G6 e XPENG G9.

Entrambi i modelli incarnano il futuro della mobilità sostenibile e connessa, grazie a una piattaforma elettrica a 800V, un’autonomia fino a 570 km (WLTP) e una ricarica ultrarapida che consente di recuperare 100 km in soli 5 minuti. A bordo, il sistema ADAS XPILOT di ultima generazione e la connettività avanzata offrono un’esperienza di guida sicura, intuitiva e tecnologicamente all’avanguardia.

Tra i protagonisti dell’evento spicca il nuovo XPENG G6, SUV 100% elettrico che combina design contemporaneo, prestazioni elevate e prezzo competitivo. Con un listino inferiore ai 35.000 euro IVA esclusa, il G6 rientra negli incentivi statali per i veicoli elettrici, rendendo la mobilità a zero emissioni alla portata di un pubblico sempre più ampio. È disponibile inoltre con finanziamento a partire da 199 euro al mese, una formula che unisce convenienza e sostenibilità.

XPENG premia chi deciderà di acquistare durante il weekend del porte aperte. A coloro che sottoscriveranno un contratto d’acquisto il 25 o 26 ottobre, il marchio offrirà un pacchetto esclusivo che include una wallbox domestica e 3.020 kWh di ricarica gratuita, equivalenti a circa 20.000 km. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Electrip Global, azienda in rapida crescita nel settore della ricarica elettrica intelligente, e conferma l’impegno congiunto di XPENG e ATFlow, importatore e distributore ufficiale del brand in Italia, nel fornire un ecosistema completo di mobilità elettrica.

Il secondo modello protagonista dell’evento, XPENG G9, rappresenta l’evoluzione del SUV elettrico premium. Con un design raffinato, interni curati nei minimi dettagli e sistemi intelligenti di assistenza alla guida, il G9 è pensato per chi cerca comfort, autonomia e prestazioni elevate, in linea con i migliori standard europei del segmento.

XPENG ha sviluppato una rete post-vendita solida e capillare sul territorio italiano, con magazzini centralizzati in Italia e nei Paesi Bassi che garantiscono ricambi originali disponibili in 48-72 ore. A supporto dei clienti, il programma Roadside Assistance offre assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurando un’esperienza di mobilità serena e senza interruzioni, anche in caso di imprevisti.

L’Unstoppable Weekend non sarà solo un evento automobilistico, ma un vero viaggio sensoriale. La chef Giulia Liu presenterà il suo concept culinario “Gong Oriental Attitude”, un’esclusiva fusione di sapori orientali e gusto europeo, perfettamente in sintonia con la filosofia XPENG: unire tecnologia, eleganza e cultura in un’unica esperienza.

