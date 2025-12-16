Connect with us

XPENG Italia rinnova la partnership con Electrip: wallbox e 3.000 kWh inclusi con G6 e G9 MY26

XPENG conferma la propria strategia di sviluppo nel mercato italiano della mobilità elettrica grazie al rinnovo della collaborazione con Electrip. L’accordo, inizialmente annunciato per i SUV elettrici XPENG G6 e G9 Model Year 2025, è stato ora riconfermato in occasione del lancio del MY26, rafforzando l’impegno del marchio verso un ecosistema energetico sempre più integrato, accessibile e tecnologicamente avanzato.

La partnership si traduce in un’offerta concreta per i clienti: ogni acquirente di un SUV XPENG G6 o G9 MY26 riceverà una wallbox domestica e 3.020 kWh di ricarica gratuita tramite la piattaforma Electrip, che offre interoperabilità con i principali operatori presenti in Italia. Una volta esaurito il pacchetto di energia, è previsto uno sconto del 15% per cinque anni sulle tariffe di ricarica Electrip. La sinergia tra i due brand punta a semplificare l’utilizzo quotidiano dell’auto elettrica, offrendo un’esperienza di ricarica integrata e affidabile.

Dal punto di vista tecnico, i nuovi G6 e G9 MY26 rappresentano un’evoluzione significativa. Entrambi i modelli sono basati su un’architettura a 800V che consente la ricarica ultraveloce in DC dal 10% all’80% in soli 12 minuti, offrendo prestazioni tra le migliori del segmento. A completare il quadro, spiccano la sicurezza certificata cinque stelle grazie al sistema XPILOT e l’aggiornabilità continua tramite OTA.

Il nuovo passo della collaborazione è stato accompagnato dall’inaugurazione da parte di Electrip di un hub di ricarica ultraveloce da 400 kW presso il Parking Portello Fiera di Milano, un nodo strategico che connette il centro cittadino con le principali autostrade. L’infrastruttura diventa così un punto di riferimento per la mobilità elettrica urbana ed extraurbana, confermando la visione comune volta ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile.

Mattia Vanini, Presidente di ATFlow, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Siamo particolarmente felici di confermare la cooperazione con Electrip, un partner strategico in uno scenario in rapida evoluzione verso una transizione energetica che ci porterà a scoprire nuovi orizzonti della mobilità in cui ATFlow, assieme a XPENG, vuole giocare un ruolo da protagonista.”

Anche Gian Leonardo Fea, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director di XPENG Italia, ha evidenziato il valore aggiunto offerto ai clienti: “La partnership con Electrip è stata concepita per offrire al cliente un set di mobilità completa sotto ogni punto di vista. La app messa a punto con Electrip permetterà di individuare facilmente le posizioni di ricarica e gestire il rifornimento con estrema semplicità. Assieme alla velocità di ricarica ai vertici della categoria questa soluzione permette di affrontare con serenità anche spostamenti su grandi distanze. Chi sceglie XPENG può contare su un vantaggio concreto e immediato, contribuendo ad accelerare la transizione del Paese verso la mobilità sostenibile.”

Con questo rinnovo, XPENG ed Electrip consolidano una visione comune: rendere la mobilità elettrica più veloce, accessibile e affidabile, offrendo vantaggi tangibili e una rete di ricarica capillare in grado di supportare la crescita del mercato dei veicoli a zero emissioni nel nostro Paese. L’iniziativa conferma il posizionamento del marchio cinese tra i protagonisti della transizione energetica, con un approccio centrato sull’innovazione tecnologica e sulla qualità dei servizi dedicati al cliente.

