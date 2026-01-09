XPENG P7+: la fastback elettrica intelligente debutta al Motor Show di Bruxelles 2026

Connect with us

XPENG, marchio globale noto per l’innovazione nella mobilità elettrica intelligente, ha presentato al Motor Show di Bruxelles 2026 la nuova P7+, una fastback high-tech che rappresenta il nuovo volto della mobilità AI-oriented in Europa. Con un design raffinato, tecnologie di intelligenza artificiale avanzate e versatilità d’uso, la P7+ segna un traguardo strategico per il brand nel percorso di espansione nel mercato europeo.

La XPENG P7+ è alimentata dalla piattaforma di calcolo intelligente XPENG basata sul chip AI proprietario “Turing”, capace di erogare una potenza di elaborazione di 750 tera operazioni al secondo (TOPS). Questa architettura permette una percezione avanzata e reattiva dei dati, garantendo una guida sicura e fluida in ogni contesto grazie ai sistemi ADAS di nuova generazione. Gli aggiornamenti over-the-air mantengono il veicolo sempre aggiornato, migliorando nel tempo funzionalità e performance.

Il CEO e Presidente di XPENG, He Xiaopeng, ha dichiarato: “Il lancio di XPENG P7+ rappresenta il nostro impegno costante nel rendere le tecnologie più avanzate accessibili a un pubblico sempre più ampio. Dai chip Turing orientati al futuro fino a un design raffinato ed elegante, siamo entusiasti di offrire ai clienti un veicolo pensato per l’era della mobilità intelligente.”

La P7+ offre un’esperienza a bordo ricca di innovazioni digitali: un display centrale da 15,6 pollici, un quadro strumenti da 8,8 pollici e un sistema interattivo basato su AI. Il display head-up W-HUD proietta le informazioni essenziali nel campo visivo del conducente, migliorando sicurezza e comfort. L’abitacolo si distingue per materiali di alta qualità, dai sedili in pelle Nappa traforata al cielo in microfibra vellutata, con un’attenzione particolare alla sostenibilità: tutti i rivestimenti sono realizzati con finiture ecocompatibili.

Un altro punto di forza del nuovo modello è la ricarica ultrarapida 5C, che consente di passare dal 10% all’80% di carica in soli 12 minuti, rendendo la P7+ una delle auto elettriche più efficienti del segmento. Dal punto di vista del comfort, XPENG P7+ ridefinisce gli standard di spazio interno e isolamento acustico, grazie a un sistema NVH con 62 punti di riduzione del rumore e materiali fonoassorbenti dedicati.

Sul piano dinamico, la fastback è equipaggiata con sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e posteriori multilink a cinque bracci, per garantire stabilità e precisione in tutte le condizioni di guida, dall’ambiente urbano ai lunghi viaggi autostradali. La sicurezza resta prioritaria, con una cellula di protezione da 2.000 MPa e 14 sistemi di sicurezza attiva per prevenzione e rilevamento dei pericoli.

La produzione europea di XPENG P7+ è affidata allo stabilimento Magna Steyr di Graz, in Austria, rafforzando la presenza industriale del marchio nel continente. Le consegne cominceranno da aprile 2026 in 23 mercati europei, Italia inclusa, con un prezzo di partenza indicativo di €44.900.

Jacky Gu, Presidente dell’Automotive Technology Committee di XPENG, ha commentato: “L’Europa è un mercato strategico fondamentale per XPENG. Nel 2026 continueremo a evolvere le nostre capacità tecnologiche e ad accelerare il lancio di nuovi prodotti, portando ai clienti europei una gamma sempre più ampia di modelli, inclusa la P7+.”

Nel 2025 l’azienda ha consegnato oltre 429.445 veicoli a livello globale, più del doppio rispetto all’anno precedente. L’Europa ha rappresentato una quota significativa di questa crescita, con circa 20.000 unità. XPENG è ora presente in 26 Paesi europei e in Italia può già contare su una rete di 23 punti vendita e assistenza, che diventeranno 40 entro la fine del 2026.

In Italia, la distribuzione è affidata ad ATFlow, che accompagna ogni veicolo venduto con una wallbox domestica e vantaggi legati ai servizi di ricarica, incluse tariffe scontate per cinque anni. La rete di assistenza, integrata da un centro ricambi locale, garantirà consegne rapide e supporto su tutto il territorio nazionale.

Con la P7+, XPENG ambisce a ridefinire il concetto di fastback elettrica nel Vecchio Continente, offrendo un prodotto che unisce estetica, tecnologia e attenzione all’uomo. Un’autentica testimonianza del futuro dell’automotive intelligente, costruita “in Europa, per l’Europa”.

